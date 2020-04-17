Tefal特厚陽極單柄炒鍋(34cm)加1元多一件。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall磅礡震撼的水舞燈光秀。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

3天連續零確診！麗寶Outlet Mall 18、19日兩天進行館內限量第二件0元等優惠活動。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

3天連續零確診！麗寶Outlet Mall 18、19日兩天進行館內限量第二件0元等優惠活動。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

3天連續零確診！麗寶Outlet Mall向第一線人員致敬，也感謝全民共同防疫，18、19日兩天進行館內限量第二件0元活動，不僅港點大師13香大閘蟹、CAPATINA義式雙重口味冰淇淋，還是翰林茶棧指定品項第二杯通通享0元優惠，超過20家餐飲品牌好康特價進行中，全館滿3000元抽萬元購物金，母親節當天更加碼「你寵媽我買單」抽獎活動。

麗寶Outlet Mall表示，18至5月10日全館舉辦「麗寶媽咪節：你寵媽我買單」活動，年度最佳銷售商品按摩椅、美腿機，是每年送媽媽好禮的首選，今年TOKUYO、高島指定款按摩椅買一送一；嘉儀電器推出AirFree空氣殺菌機買一送一；另外，輕巧聞名Longchamp尼龍包更下殺7折，現場有超過百樣商品買一送一。

此外，鍋具第一品牌Tefal推出特厚陽極單柄炒鍋(34cm)加1元多一件，不用2千元就能帶走2組，超級划算！ CONCERN康生同步推出寵i美足按摩腳機，加1元就能一起將按摩枕打包帶走，搭配全館滿3000元就抽萬元購物金，買越多越划算。

母親節除了送上精挑細選禮物外，品嘗美食更能貼近媽媽的心！麗寶Outlet內有日、韓、泰、港、歐式等超多異國風味主題餐廳，獨家北海道拉麵館更是趁勢推出防疫元氣系列拉麵，充滿辛香料咖哩拉麵或豐富茄紅素番茄拉麵，都是增強抵抗力元氣食補；主打歐式料理的莫凡彼café則推出媽咪女王海陸饗宴3人套餐，從湯品、沙拉、主餐等超值6道菜，不僅吃飽也吃巧，還能近距離欣賞科莫湖畔美景，感受磅礡震撼的水舞燈光秀。

同在2F港點大師推出2至8人不同選擇港式料理套餐，凡點套餐即贈送奶香酥脆椰香馬蹄條；韓式料理第一品牌-涓豆腐，也推出我愛媽媽四人餐，豆腐煲、海鮮煎餅、韓式起司烘蛋捲等超過8道菜，不用飛韓國，就能吃到最道地、最經典韓式料理。

麗寶Outlet Mall指出，5月9日當天只要憑全館不限金額發票，並出示與媽媽一同帶上口罩，並在麗寶Outlet Mall拍攝美照並打卡，即可免費兌換MISTERDONUT甜甜圈兌換券1份。5月10日母親節當天更加碼舉辦「你寵媽我買單」超級回饋抽獎活動，限當日消費發票，即可免費領取抽獎券，幸運得主5月10日當天所有消費總額，麗寶Outlet Mall同額購物金大方送，隨買隨選都免單。

(中時 )