剛在七大工業國集團視訊會議上發現在對待世界衛生組織問題上遭孤立的川普，仍緊咬WHO不放，17日在推特上引用美國胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）在《福斯新聞》台上受訪的內容，其中提到台灣早已通報WHO有「人傳人」現象，再次指責WHO失職。

川普在推特上引用陳仁宜受訪時的內容，其中指出「為何WHO忽略台灣衛生官員在去年12月通報WHO警告『新冠病毒可能人傳人』的E-mail？為何WHO在1至2月時對新冠病毒的描述是錯誤且誤導，最後導致全球擴散？為何WHO要等如此久才做出決定性行動？」

Why did the W.H.O. Ignore an email from Taiwanese health officials in late December alerting them to the possibility that CoronaVirus could be transmitted between humans? Why did the W.H.O. make several claims about the CoronaVirus that ere either inaccurate or misleading.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

不過不少在下方留言的網友對川普指控並不認同，指出「為何在只有15個病例時，你宣稱會很快會減到零個？為何要叫生病的人去上班？」、「為何你忽略每一位醫生告訴你要嚴肅看待的建議？應該譴責你自己，這是川普病毒」、「為何你在整個2月忽略大流行？為何你當時說病毒早已控制住？為何你要對美國人說謊？」。

Why did you ignore every doctor when they told you to take their serious?



Blame yourself. This is the Trump virus. — Tony Posnanski (@tonyposnanski) April 17, 2020

這也是川普正式上任總統三年以來首次在推特上提到台灣。川普曾於2016年12月2日剛當選總統不久之後，與蔡英文總統通話，當時在推特上表示「台灣買這麼多美國武器，美國總統還不能與台灣總統通話」。

(中時電子報)