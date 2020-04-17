新北警土城分局清水派出所警員陳銘翔、陳姿雅日前在學士路巷口協助一名跌倒老翁，老翁疑似因血糖過低導致一陣暈眩，不慎跌倒，員警見狀立即通報救護車，最後老翁雖不願就醫，員警仍協助通知家人，並將其攙扶回家，老翁及其家人也相當感激員警暖心舉動。

109年4月13日早上6時許清水所員警接獲民眾報案，稱於土城區學士路18巷口有一名老翁跌坐在地，警員陳銘翔、陳姿雅獲報後立即趕往現場，員警見老翁坐在地上，加上頭部疑有因跌倒撞傷痕跡，隨即通知救護人員到場救護，該老翁表示因血糖過低導致暈眩而自行跌倒，救護人員隨即採取血糖、血壓測量及查看傷勢，所幸並無大礙，老翁亦表示不用前往醫院就醫。

員警詢問老翁年籍資料及事發經過，吳姓老翁(31年次)表示將前往住家附近買早餐回家，不料半路疑似因血糖低，導致一時暈眩站不穩而跌倒，並提供住家地址，陳員也立即前往吳姓老翁住家通知其家人，其太太也隨即趕至現場，員警除協助攙扶其返家，也提醒往後出門時應隨時注意自身身體狀況，對於警察的幫忙非常地感恩，頻頻點頭致謝。

(中時 )