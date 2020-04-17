新冠肺炎目前疫情依舊險峻，截至今日（17）全球累計210萬人確診，14萬人死亡。新冠肺炎高傳染性，以及快速變異的特色，是現在依然能在全球流竄的主因。胸腔重症醫師蘇一峰坦言，病毒變異又進到下個階段，研究發現，部分重症患者竟出現缺血性腦中風。

蘇一峰在個人臉書上分享，國際權威醫學期刊「英格蘭醫學雜誌」15日發表了一項最新研究報告，該研究找來58位法國的新冠肺炎呼吸衰竭重症患者，發現竟高達49位（84％）患者出現神經學症狀；其中的13位患者被安排做腦部核磁共振檢測（MRI）後，更發現有3位出現大腦缺血性中風（23%）。

蘇一峰表示，過去就有研究發現COVID-19（新冠肺炎）病毒會侵犯腦部造成腦病變，但這個法國研究更提醒了大家，部分重症患者併發腦中風、機轉不明，可能與血栓形成和腦病變有關。

另外，蘇一峰指出，近期出現不少嗅覺、味覺出現異常的確診者，恐怕就與病毒侵犯神經系統有直接關聯，如今重症患者可能會併發缺血性中風，新冠病毒破壞神經系統的案例又再添一筆！

(中時電子報)