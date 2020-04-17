樹林警分局樹林派出所於前日接獲銀行行員報案，疑似有詐騙案件發生，員警到場後經了解，陳姓婦人(43年次)於4月9日接獲自稱是姪女的未知來電，稱換了新的電話號碼，加入陳婦的LINE通訊群組；並於14日上午，用LINE通訊群組表示要買基金錢不夠向陳婦借錢，陳婦當下未懷疑即至銀行準備將身上積蓄新台幣27萬1,053元匯到指定帳戶，經銀行行員發現有異立即報案，員警到場後協助陳婦撥打電話給該姪女的母親及姪女本人，才驚覺差點遭詐騙，並感謝員警及時攔阻。

詐騙集團猖獗犯案，詐騙議題推陳出新，已造成國人財產嚴重損失。警方提醒，詐騙集團總能塑造足以取信於被害人之身分，並透過專業術語對話，就能輕易利用被害人恐慌心理而詐騙成功。為防止民眾瘦了荷包，肥了詐騙集團，只要遇到需要匯款的情況，可先撥打165 防詐騙專線或至派出所尋求協助，才能看緊荷包，防止被騙。

(中時 )