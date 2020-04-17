汐止警分局日前接獲報案有民眾坐在南陽大橋上意圖輕生，社后派出所員警立即趕赴現場，員警抵達現場時，發現一名溫姓女子(68年次)兩腳跨坐在橋邊的排水管上，身下就是20公尺高的河床，若不慎摔下恐有生命危險，情況相當緊急，員警也立即通知消防人員前來支援，期間員警不斷嘗試與該女子喊話，但女子不斷喃喃自語情緒相當低落，員警發現該女子疑似精神狀況不佳，但情況緊急也只能在現場不斷安撫，過程中女子還拿出叉子欲自殘，員警見情況急迫一度想跨過橋墩救人，但考量本身無保護裝備，只能在等候消防隊趕到期間，不斷跟女子對話，嘗試分散女子注意力，隨後救援人員抵達現場後，在評估狀況後，決定由一名穿著保護裝備的消防隊員實施救援，最後在千鈞一髮趁女子不注意時，救援人員從後方靠近女子，迅速將女子抱住，將女子從橋墩上救下，其後經檢查女子傷勢，所幸未受傷，遂由救護車載往醫院並通知家人前往陪同，本案在警消合力搶救下，化解危機挽救一條寶貴的性命，結束這場驚魂記!

汐止警分局呼籲自殺決不了問題，只會留給家人無比悲痛，請珍惜生命，再給自己一次機會！

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(中時 )