球星毛加恩和模特兒羅雯在去(108)年11月完婚，今(17)日在臉書分享喜訊，和老婆準備迎接即將到來的新生命，更感謝上帝在這個時刻給了他們一個最好的禮物；羅雯也在臉書透露毛加恩每天都和「小毛毛」聊天，相信他會是很棒的爸爸。

毛加恩17日晚上發文，提到這半年來發生很多事情，情緒也受到很大影響，從籌備婚禮後，結果失去最好朋友高以翔，現在又遇到新冠肺炎，懂得生命的脆弱，但也認為這是上天讓他們學習珍惜的機會；接著驚喜地說，「上帝給了我們一個最好的禮物，我們也沒有想到會來的這麽快」，原來毛加恩愛妻羅雯懷上蜜月寶寶，即將攜手邁入人生下個階段。

他也說很心疼愛妻懷孕還得忙工作，更稱讚她「這時候這麽辛苦帶著我們的寶寶，還堅持自己的夢想，我以妳為榮」，更深感母親的偉大，最後深情告白，「我會永遠照顧妳跟我們的新生命」。

羅雯同時也在臉書表示，很開心要迎接新生命，還爆料毛加恩超甜蜜舉動，「整個不舒服的階段他都很細心照顧我，每天睡前跟我的肚子聊天，父愛已爆棚」，還對著肚子裡的寶貝喊話，「We can’t wait to meet u 小毛毛」。

(中時電子報)