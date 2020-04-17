金鐘影后方文琳睽違8年再次接演《大愛劇場：我在你心裡》，劇情講述師姐與家人、丈夫之間，因認識慈濟而發生的生命轉變，她劇中飾演愛漂亮的「玉新師姐」，丈夫由曾經拿下金鐘男配角的演員游安順飾演，其實2人在35年前（1986年）電影《我們的天空》就合作過，方文琳開玩笑說：「怎麼會這麼沒緣分，這麼久才能再次合作！」

游安順表示，2人雖中間未合作但默契十足，並誇讚：「文琳姐是老戲骨，跟她演起戲來一拍即合！」游安順也分享：「當年在電影裡面暗戀著她，現在可以跟她在這部戲成為夫妻，這個情分真是難得！」這次合作兩人從當年青澀演技躍升「金鐘CP」，方文琳表示：「這次跟順哥合作很愉快，希望下次別再隔35年，到時我們都不知道幾歲啦！」

因為疫情關係，方文琳每天除了拍戲就是待在家，一定勤洗手、減少群聚、戴口罩，自己平時有買口罩的習慣，也有朋友在做品質很好的竹碳口罩套，所以沒有缺口罩問題，甚至會將自己的健保卡讓給親戚去購買口罩，也會送口罩套給親朋友好、鄰居或大樓管理員，以及日前出版的公益寫真書《琳聽覺者的聲音》的眾書迷，希望透過分享，將善與愛傳達給身邊的人，想為防疫盡一份心力。

方文琳拍攝大愛劇場《我在你心裡》。（明悅整合行銷工作室提供）

方文琳分送親友口罩套。（明悅整合行銷工作室提供）

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