石門區老梅國小老師生一行人，16日上午08時30分許，不預警地至轄區老梅派出所進行社區觀摩探查，這群大朋友及小朋友就這樣浩浩蕩蕩的突擊派出所，老梅派出所同仁，對於這群不速之客的突然造訪，頓時感到又意外又驚喜，所長林文智亦親自表達誠摯的歡迎，並由所長及當天勤務同仁警員洪尚輿及陳永淯負責接待這些群可愛活潑的貴賓們，小朋友們來到派出所，見到心目中壞人剋星的警察叔叔，突然對警察的日常工作內容感到十分好奇，聊天互動過程中，紛紛踴躍舉手提問，林所長當然免不了，要趁這個機會對這群國家未來的主人翁，灌輸一些犯罪預防及交通安全的觀念，好讓他們學習如何遠離危險、保護自己，進而未來在外的安全及財產能受到保障。造訪過程林所長還精心提供飲品及點心供師生們享用，同時也應小朋友們要求，參觀及體驗平時他們看見帥氣的警察叔叔所駕駛的警用巡邏車，小朋友們不僅對警車頗感好奇，亦對車上各式裝備的用途及使用方式頻頻發問，並留下難忘的合照身影。

經過一個上午新鮮又生動的參訪，來到離情依依的時刻，老梅國小的師生們，對於林所長及同仁們的熱心招呼及用心解說，留下快樂、美好的深刻印象，離去時，小朋友們更是開心的贈送每位同仁卡片，以感謝警察叔叔維持社會治安與秩序的辛勞與付出，並開心的與警察叔叔合影。

分局長陳永昌表示，派出所係社區學習資源中不可或缺的一環，在不影響正常勤務運作下，竭誠歡迎各級學校前來參訪，所內同仁均會盡力安排。與轄內校園建立良好合作關係是重要的，不僅拉近警民關係，讓學生們了解警察工作，更展現員警親民、愛民溫暖的一面，讓警察與未來的主人翁做最佳的警民連結，達到法紀教育向下紮根之效，竭誠歡迎下次小小警察們的到來。

(中時 )