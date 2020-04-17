蘋果公司官網15日無預警推出2020年新版iPhone SE，暌違4年的「平價版iPhone」親民價格轟動全球果粉；台灣線上零售業者富邦媒旗下的momo購物網，全力搶攻換機潮，將於今晚8點同步全球開放預購iPhone SE(2020)，並獨家附贈限量周邊配件。

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城也針對全新iPhone SE 開放登記預購，即日起至4月22日前於Yahoo奇摩購物中心搶先登記預約，不僅可優先取得4月24日首波搶購資格及開賣推播通知，更有機會抽中市價790元的BONE頸掛手機綁；4月24日至5月3日下單購買者，還有機會以1元將 iPhone SE 新機帶回家，將共抽出3名幸運得主。

momo則善用豐厚的集團資源，凡購機搭配台灣大門號iPhone SE(2020)0元起；支付業者也強力助陣，4月24日前指定刷花旗銀行、匯豐銀行信用卡，單筆分期滿額登記享1200回饋；momo卡5％回饋無上限，雙雙加總預購iPhone SE(2020)最高回饋達1萬7700元。

momo根據經驗分享，蘋果品牌力極受市場青睞，每逢新機發表定能掀起搶購熱潮，2019年iPhone11系列開賣首日短短一小時momo即湧進較平日5倍人流。iPhone SE(2020)甫亮相更旋風式轟動全球，其親民的價格備受果粉矚目，64GB、128GB及256GB三種容量規格，定價依序為1萬4500元、1萬6500元、2萬元。

功能上亦絲毫不遜色，搭載堪稱歷代iPhone最出色的單相機系統、迄今智慧型手機中最快速的A13仿生晶片等，加上「經典Home鍵回歸」之下，忠實果粉換機潮蠢蠢欲動。

(中時 )