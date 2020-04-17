永信同仁陪同長者參與園藝療癒活動。（永信社會福利基金會提供／陳淑娥台中傳真）

永信同仁陪同長者參與園藝療癒活動。（永信社會福利基金會提供／陳淑娥台中傳真）

永信心佳社區長照機構16日邀請來自心佳家屋、清水日照中心、小規模多機能中心等23位長者參與園藝療癒活動，以「生命照顧生命」的方式，把植物當成媒介，達到情緒上抒解和療癒。永信社會福利基金會執行長趙明明表示，園藝療癒能引發五感知覺，對長者及同仁都有助益。

趙明明表示，對於各項功能退化長者而言，要接納外在的人與物件接觸自己的身體，不是件容易的事，而園藝療癒能引發五感知覺，於2019年起邀請綠色療癒力學院院長沈瑞琳至永信心佳辦理園藝療癒團體，不僅有長者正面回饋，更重要是工作同仁認同園藝療癒，也開啟2020年導入計畫。

主任葉建鑫指出，年後開始展開園藝輔療課程中，長者可透過蔬菜栽種、迷迭香花環製作、黑棗醋製作等活動參與，除了讓長者有季節感知外，進而帶動其觸覺、嗅覺與味覺刺激、腦部活化與決策、植物生命的連結，讓情緒上的抒解與療癒，更能從中找到成就感。

專員黃惠雯分享，看到長者在園藝活動真誠投入，其彼此間互助與關懷，感動在場每一位夥伴，例如美玉奶奶看到鄰桌阿呅奶奶土沒鋪平、秧苗沒壓，主動幫忙鋪平、輕壓秧苗；瞧見楊爺爺手沒力氣拿澆水器，除幫忙提水外，也會扶著水壺把，完成楊爺爺澆花的期待。

照顧服務員林秋如也說，長者為了讓自己栽種蔬菜快快長大，每天相互邀約要去澆水，澆水完便在樹蔭下聊天，彼此關心各自蔬菜生長狀況，話夾子一開，你一言她一句，比手畫腳，歡樂氣氛圍繞身旁。

永信社會福利基金會指出，23位爺爺奶奶共享午茶時光，欣賞著一盆又一盆獨具匠心園藝作品，每位長者都有獨一無二的生命故事，需要大家用心一起找出來。

(中時 )