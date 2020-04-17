新冠肺炎持續延燒，不過台灣4天出現3度零確診，讓全民士氣大振，遠見在今天(17日)也釋出一份「六都防疫滿意度調查」，第一名為新北市長侯友宜，北高兩市市長柯文哲與韓國瑜則分別排在倒數第二、第一，民調結果也引起網友熱議，就有網友好奇為何韓國瑜倒數第一，隨後有另名網友出來分析情況，表示這根本就是聲望調查，完全與防疫無關。

根據遠見雜誌調查，新北市長侯友宜此次防疫民調中，滿意度高達88.3%居冠，台南市長黃偉哲則以82.1%位居第二，接下來分別是桃園市長鄭文燦的76.6%、台中市長盧秀燕的62.6%、台北市長柯文哲的47.3%與高雄市長韓國瑜的37.1%，其中韓國瑜不滿意度高達43.1%，遠高於另外五都市長。

許多綠營支持者看到後紛紛大喊「北高不意外」、「柯韓一家親」、「柯韓粉又要崩潰」，但也有人不解「所以黃偉哲做了啥」、「本土0確診的排最後，笑了」、「根本聲望調查吧」、「這份民調根本跟防疫無關」、「只是討厭柯韓的人多吧」。

其中甚至不少不滿韓國瑜的網友也看不下去，直說「不是我要幫檳榔嘴說話，但是本土確診0的滿意度最低是怎麼回事」、「高雄30例0本土，然後高雄排最後，根本就只是投爽的」、「就是風向錯誤啊」、「本土0還最後，這民調應該叫六都市長喜好度吧」、「顏色不對就GG了啊」。

(中時電子報)