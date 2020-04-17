陸軍6軍團269旅在半年內發生3起自傷事件，引起民眾討論也讓單位所屬官兵人心惶惶毛毛的，紛紛私下表示「希望旅部長官似乎應該集體去拜拜，祭軍旗以安撫軍心。」

軍旗是軍事單位的精神象徵，代表著軍魂，在部隊中有著許多的禁忌與意義，是神聖不可侵犯的。軍隊旗幟在戰爭中，也代表著部隊的存亡，古人在戰場上只要軍旗在，部隊就在因此軍旗是相當重要的象徵。雖然現代用古人的說法可能稍為誇張，現在在軍隊中官兵晚上睡不好、鬼壓床也會有人請出軍旗鎮壓，而部隊如果不太平靜，單位長官也會祭拜軍旗祈禱部隊平安順利。有軍中人士更透露，軍旗有許多戰死的軍魂，因此軍旗是神聖的甚至可以鎮邪。而軍隊更流傳一句話，軍旗不倒不斷連保旺、旗倒旗斷拜不斷、不拜不理等著看」，因此部隊都相當害怕軍旗出現傾倒、斷裂等事。

關於軍旗與部隊不太平的相關事蹟不勝枚舉，有網友就分享，自己當兵時，連上的軍旗不知道甚原因突然斷成2半，雖然看到的人立刻將旗桿修好扶正，不過不久還是發生了，連上同袍不幸輕生過世的事件，也讓軍旗的神秘禁忌增加更多色彩。

(中時電子報)