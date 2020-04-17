台灣虎航（6757）17日公告，新任總經理張明瑋人事將自18日起生效。張明瑋因為原任華航日本地區處長兼東京分公司總經理，明日將搭機返台述職，根據中央流行疫情指揮中心規定，需居家檢疫兩周，在家上班。

台灣虎航是在3月13日經董事會通過，原任董事長暨總經理張鴻鐘辭去台灣虎航董事長暨總經理職務，董事長遺缺由華航董事陳漢銘接任，總經理遺缺則由張明瑋接任。

張明瑋曾任華航客運行銷處協理、客運營業處專案協理、地勤服務處副總經理、企業發展室副總經理，及日本地區處長兼東京分公司總經理等要職，在華航總公司及各分公司皆負責重要業務，有豐富實戰經驗，熟悉航空市場動態，航空產業經歷完整，由於台灣虎航屬於低成本航空，客層以年輕人為主，行銷手法活潑多變，張明瑋個性活潑且親和力高，被認為是執掌台灣虎航的最合適人選。

張鴻鐘已經回到華航，正在申請日本工作證，將接下張明瑋在日本的遺缺，預計5月中正式上任，不過由於日本疫情升高，工作證是否如期批下還有待觀察，未到任前將由華航東京分公司財務經理樓鈞瑋暫代總經理職務。

(工商 )