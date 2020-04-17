台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》持續熱播，本週劇情進展，大魔王藍鈞天逐漸露出真面目，不僅阻礙鍾瑶的求職之路，更暗中找尋父親的遺囑，想藉此當上名正言順的集團總裁。

劇中鍾瑶送酒醉的羅宏正回家並且照顧他，鍾瑶透露私下酒量、酒品都很好，不會喝到自己被撿屍，可以清醒回家，遇到想要灌她酒的男生，都會被她先灌醉，沒有男生喝贏過她，鍾瑶也被朋友爆料，說她喝到七分醉後就會開始抓人講人生大道理，然後把大家一一送回家，確認大家都安全後自己才回家。不過她也透露最討厭男生借酒裝瘋、亂發脾氣，代表男生有可能酒醉亂打人，因此特別小心。

《跟鯊魚接吻》喝醉的羅宏正想吐，卻被鍾瑶說吞回去。（三立電視提供）

羅宏正表示自己一小杯酒就可以全身紅透，連吃到有酒入菜的麻油雞、薑母鴨都可以醉，「喝酒開嗓」對他來說根本沒用，他記得有次在朋友家中，喝了一碗有加酒的湯，結果立刻「斷片」，在朋友家的地板上蛙式游泳，還一直說：「好涼快呀！」不過他卻完全沒印象，但自此後再也不敢讓自己喝的那麼醉。

在本週劇情中，張景嵐抓著李運慶激情強吻，她透露自己交往前後是極度慢熱、個性被動害羞，卻常常演出和自己個性相反角色，像是強吻別人或在床上主動進攻。面對張景嵐的主動誘惑，李運慶說若在沒有女友、且對對方有好感的情況下，自己也會有所回應，特別是在自己很脆弱的時候，若出現這樣一個女生，就會很容易把持不住，不過他仍在意雙方的個性和興趣是否契合。

《跟鯊魚接吻》鍾瑶照顧喝醉的羅宏正，卻意外照顧到床上。（三立電視提供）

《跟鯊魚接吻》張景嵐主動激吻李運慶。（三立電視提供）

《跟鯊魚接吻》想幫羅宏正脫下外套的鍾瑶，卻被羅宏正壓制在床上。（三立電視提供）

《跟鯊魚接吻》李運慶攙扶跌倒的張景嵐，再次被張景嵐強吻。（三立電視提供）

(中時 )