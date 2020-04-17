由LINE TV出品、貝唐賀製作的電視劇《金愛演真探團》預計今年播出，17日公布主視覺海報，李國毅、喜翔繼《靈異街11號》再續前緣，聯手查案，李國毅甚至透露，因為太崇拜喜翔而決定演出，「我跟喜哥說他演我就演！」喜翔則謙虛說，與李國毅一個眼神就能領會彼此想法，很希望能再度合作，感謝劇組促成。

李國毅、喜翔二度合作默契十足，喜翔表示，有場戲他只用一個眼神示意，李國毅馬上理解他的想法，當場「改戲」，精湛的演出連導演都稱讚。喜翔自曝不擅長舞台劇式表演，常常想偷偷「出鏡」，沒想到被李國毅抓包，「我本來想往右滑幾公分出鏡，他就把我抓回來！」李國毅笑說：「我有猜到喜哥應該想要默默飄出鏡，我就先用台詞阻止他，再走位到門口擋住，事後被他笑著扁了一頓。」

兩人私下交情好相處像「哥們」，喜翔稱讚李國毅完全沒有明星架子，常和他一起窩路邊攤吃肉圓、買飲料，也讚他不僅演戲有天賦，拍戲前更做足功課，對角色的詮釋相當精準，是台灣演藝圈難得的好演員，「對一個老演員來說，真的找到一個想要長期合作的演員」。李國毅則說，喜翔是所有人的學習對象，不僅非常照顧晚輩和工作人員，還常把不好意思，麻煩了，謝謝你掛在嘴邊。

《金愛演真探團》描寫熱愛戲劇的居民組成的「金愛演劇團」，因一樁破不了的兇殺案，促成劇團與警方的合作，在接二連三的案件中一步步挖掘出驚人的真相。卡司集結男主角李國毅、女主角吳子霏，及龍劭華、喜翔、陳珮騏、張翰、阿達、明杰等堅強陣容，李國毅飾演國小代課老師「林廷議」，喜翔扮演刑警、金愛演演劇社召集人「竹竿」。

喜翔在《金愛演真探團》飾演資深刑警。（LINE TV提供）

李國毅在《金愛演真探團》飾演國小代課老師。（LINE TV提供）

《金愛演真探團》17日公佈主視覺海報。（LINE TV提供）

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