公視奇幻劇《妖怪人間》由石知田、黃騰浩、連俞涵、陳以文等人主演，收視率節節高升，最高瞬間收視率達0.77，本週劇情邀請應蔚民（小應）特別演出妖怪雷蟄，與新銳演員歐陽倫共譜妖怪父子情。一場小應的憤怒戲碼，深吸一口氣站起來，走到門口突然停住，用頭撞門，讓與他對戲的石知田驚呆，直說：「因為小應哥是妖怪，所以表達生氣的情緒方式很不一樣。」

小應認為此次演出最大的挑戰就是要詮釋父親，在拍戲前的表演課，導演曾安排他們倆即興演出短劇，「我跟歐陽倫第一次見面，馬上就編出一個父子是情敵的搞笑劇。」笑說這是他們父子倆感到最有默契的一刻。

小應則對陳以文等人表達對兒子的關心情感，需要360度的走位不間斷地流露愛子心切的著急模樣，形容在拍攝該場戲過程中，就算在鏡頭切換下，自己都在走位，沒有休息，「希望用更細緻的動作呈現一位父親急迫地關心兒子的自然情境。」

石知田在劇裡展現「吸火功」，他透露最想演小應飾演的雷蟄，笑說：「男生就是喜歡玩電，不然就是玩火！」有趣的是，他與小應都是附中人（師大附中畢業），石知田說，在殺青酒時，與小應哥說自己是附中畢業的，「他馬上拿起手機來自拍。」兩人當場學長學弟相認，瞬間有一種「同是附中人」情懷。

《妖怪人間》透過妖怪與人類的相處，勾勒出對於環境保育、人文關懷與能源等社會寫實議題，引發網友共鳴。劇中呈現由於人類過度擴張發電廠，導致歐陽倫飾演的小雷蟄吸食電力上癮，離家四處尋找可吸食的發電廠，小應因兒子歐陽倫的失蹤向負責處理妖怪事務的「特殊住民協調處」求助，卻意外被飾演高層長官的尹昭德囚禁。《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作，每週六晚間九點，於公視首播，Netflix同步上架，公視+、CATCHPLAY+、myVideo、LINETV於當晚11點跟播上架。

小應認為演出《妖怪人間》最難的就是詮釋父親。（公視提供）

小應在《妖怪人間》飾演妖怪雷蟄，為救子與人類槓上。（公視提供）

歐陽倫在《妖怪人間》與小應上演妖怪父子情。（公視提供）

石知田（中）與小應同是附中人。（公視提供）

(中時 )