安心亞、宋柏緯於《墜愛》中的戀情告急，兩人回到當初相遇地點「弦月海灘」看日出，由於宋柏緯得讓安心亞長時間「枕大腿」，拍攝前他先是拿出私藏的麵包補足體力，才和安心亞談情說愛。

《墜愛》自播出以來，一景一物都受到網友關注，宋柏緯在劇中的家極為寬敞、豪華。其中有多段重要劇情，宋柏緯都躺在柔軟大床上拍攝，彷彿像在自己家依樣自在，被問及實際住處？宋柏緯自爆家中簡樸，還說：「本人的房間差太多了！我們家採光沒那麼好，然後我也不是睡這種雙人床，我是睡上下舖的，但有很大的木製書桌、木製書櫃、木製衣櫥，一台原木色的電子鋼琴。」

除了室內景，劇組當初尋找室外景也極為用心，將安心亞、宋柏緯相遇與準備告別的地點都設定在海邊，劇中「弦月海灘」景色絕美，不過附近生活機能較不方便，宋柏緯上工還自備糧食，有次吃貝果被發現，側拍師拿著鏡頭追問：「這是你變出來的嗎？」宋柏緯眼見被抓包，只好指著旁邊的懸崖搞笑說：「我剛在那邊買的。」

本週《墜愛》劇情愈發緊湊，安心亞飾演的方多米，抓緊所剩的時間跟宋柏緯相處，希望留下更多美好回憶，感情方面已令她煩惱，家裡也不斷出狀況，程茉劇中飾演安心亞妹妹方千芮鬧離職，還跟媽媽劉沛緹鬧情緒，安心亞得花心思勸說。母女爭吵場面激烈，不過實際拍攝程茉與劉沛緹在現場也是不斷搞笑，兩人排練時更邊跳舞邊唸對台詞，顯見演員們培養出的革命感情。更多精采劇情內容，每週六晚間十點鎖定TVBS 42台、愛奇藝台灣站，VIP搶先看。

(中時 )