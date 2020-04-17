香港過去一年來可謂多事之秋，去年「反送中」方歇，今年又來了新冠肺炎，對港校影響巨大。香港城市大學17日發出新聞稿表示，去年社會事件及今年疫情對該校財政構成「前所未有的壓力」，除了復修開支巨大、刻不容緩；與此同時，疫情亦直接影響捐款、招生及學費收入等。該校台籍校長郭位決定與該校所有副校長捐出今年5月至12月薪酬的10％。該校並強調這不計入郭位每年個人捐款中。

香港至17日累計1021宗確診個案及一宗疑似個案。

郭位17日致全校公開信表示，城大一直恪守審慎的理財原則，財政狀況過去一直相當穩健。惟受去年的社會事件以至今年的疫情全球擴散影響，城大有必要採取更果斷的措施節流。

郭位再三強調，人才是大學最珍貴的資源，城大現階段沒有計劃裁員，但正考慮2021年凍薪；已開展的基建項目會繼續，但必須重新檢視仍未開展的工程。

由於預計全球可能需要一年半才能回復正常，郭位與管理層決定捐出月薪1成，共體時艱。城大亦會致力維持教學、科研活動如常進行。他並表示香港情況持續惡化，嚴重打擊城大畢業生及非本地生，校方會竭力為學生提供一切可行支援，與大家共渡難關。他也呼籲城大社群繼續團結一致、通力合作，支持及諒解管理層在困境中作出的艱難決定。

(旺報 )