新冠肺炎席捲全球，各國紛紛呼籲民眾「保持社交距離」，疾管署也喊出「愛有多深，距離就有多遠」進行宣導；在全民齊心抗疫之際，Yahoo奇摩搶當防疫神隊友，特別推出「Yahoo 愛你遠一點」AR濾鏡，藉由創新科技的趣味應用，讓民眾透過手機即時體驗與親友保持社交距離的重要性。

除此之外，Yahoo奇摩新聞團隊持續透過「新冠肺炎專輯」即時報導全球及台灣疫情並提供各種實用資訊，電商團隊力挺MIT成立全新「台灣好物」頻道、並積極響應政府政策推出「台北店家到你家」專區及「網路名店速成優惠專案」，協助在地零售實體業者進行數位轉型，共度疫情考驗。

Yahoo奇摩運用科技內容力，迅速推出「Yahoo愛你遠一點」AR濾鏡，目前搶先在Yahoo奇摩新聞官方Instagram帳號（taiwanyahoonews）上線，用戶只要透過手機啟動相機鏡頭，就能自動偵測並顯示社交距離圈，當偵測到不同距離的人像時，會呈現相對應的3種視覺特效。

這3種視覺特效，分別為距離大於1.5公尺的藍色「安全模式」、介於1-1.5公尺的橘色「警示模式」、小於0.5公尺的紅色「危險模式」，協助民眾用有趣的方式提醒自己與他人保持社交距離，同時也可透過拍照或錄影分享至社群，向更多親朋好友宣導「社交距離」的重要性。

(中時 )