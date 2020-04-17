日前傳出爆發疫情的法國唯一航空母艦戴高樂號(Charles de Gaulle R91)，艦上人員染疫情況超乎想像。法國軍方表示，總共有2300名人員的戴高樂號航母已有1081人病毒檢測呈陽性，比例將近半數。目前該航空母艦已返回母港法國土倫港，而隨著檢測持續進行，染疫確診的人數可能還會增加。

據《路透》報導，法國國防部長帕莉(Florence Parly)稱，戴高樂號航母上已有1081名人員的新冠病毒檢測呈陽性，約佔戴高樂號艦上2300名人員近半數。

報導說，確診的戴高樂號人員中有545人出現明顯症狀，已有24人入院治療。

戴高樂號航母於1月21日啟航前往地中海東部，支援法國在伊拉克和敘利亞對抗極端主義分子的軍事行動，隨後前往大西洋和波羅的海參加與北歐國家海軍進行的聯合演習。但上周戴高樂號傳出40名船員感染新冠肺炎疫情，航母被迫提前2周返回法國土倫港，並空運大量檢測設備到艦上為官兵進行檢測。目前，法國軍方正在調查戴高樂號是在何處感染以及如何暴發疫情。

(中時電子報)