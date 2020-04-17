甘樂文化將一樓大廳作為餐廳，販售手工豆腐、豆漿製品，濃厚口感令民眾留下深刻印象。（張睿廷攝）

甘樂文化第一個據點「甘樂食堂」，將百年建築改造成餐廳，於此用餐可同時感受百年老屋風華。（張睿廷攝）

愛鄰醫院陪伴三峽人度過70個年頭，近年轉為安養院又搬至鶯歌後，院體閒置，「甘樂文創」創辦人林峻丞發發現後，向地主承租，花了一年活化改造空間，賦予老宅新生命，林峻丞特意保留原有的紅磚瓦片、樑柱，增強結構、加入現代感，並將病房改造成「職人工作室」，透過食、遊、習、創、愛，讓居民重新認識這片美好土地、文化。

來到「甘樂文創」可以發現建築內擁有許多人文藝術催生的作品，包括木工工作室、豆腐製造區、花藝教室、豆製品餐廳，但若仔細端詳，便可以從中發現許多古老的建築痕跡，像是磚牆、樑柱、空間設計等，令到此遊客感受濃濃的老屋風華。

林峻丞表示，自己2010年傾家蕩產回到三峽開設甘樂食堂，就是希望以文化創的方式將古老的文化傳承下去，當他2016年發現老街旁的愛鄰醫院空間閒置下來，立刻找上屋主租下此地，將此處變成文創空間，提供在地職人工作室，並協助地方孩童學習幾近失傳的老手藝。

「甘樂文創」團隊花了一年重新打造，修復破碎的地板、屋頂，將病房改建成工作室，為老醫院注入新生命，邀請職人開班授課，包括花藝、研發豆製品、木工、皮革產製等，並協助中輟的少年、學習遇到困難孩童學習一技之長，儼然成為一個文化中繼站。

「老醫院是在拯救三峽民眾的生命，但現在的使命是幫助三峽的生命」林峻丞笑道，愛鄰醫院一直都在，只是用不同的方式在幫助居民；開設「甘樂文創」絕對賺不了錢，但一定能夠推動地方發展，期盼用此方式讓居民認識自己所生長的地方，也古老的文化永續傳承下去。

林峻丞表示，「甘樂文化」中會雇用更生人、中輟生，目的就是為了讓曾經跌倒的人們有站起來的機會，而且給予的待遇完全不打折，聚落中甚至有全台最年輕的木工技師，林峻丞創辦「甘樂文化」不是為了營利，而是認為自己有這個使命。

(中時 )