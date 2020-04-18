許多男女下班後會到酒吧或夜店小酌放鬆，如果還有人主動搭訕那就更加有趣了。1名男子網友，分享自己在酒吧被妹子搭訕的經歷，但背後真相引起網友熱烈討論。

男網友在自己微信上表示，日前某晚獨自到酒吧打發時間，現場突然有位不認識的女生主動向他打招呼，之後便坐在一起喝酒聊天，不料聊到後來，對方主動提出「想一起過夜」，讓他意識到對方難道是在「約炮嗎？」。

不過因為原PO已有女友，自己只是到酒吧打發時間，因此婉拒了女子，然後馬上離開酒吧。沒想到原PO回到家中後，手機立即收到女友傳來的訊息，內容寫著：「我就知道可以相信你！」。原來那名主動搭訕約炮的女子，就是女友的親妹妹，搭訕只不過是對他的「感情測驗」。

許多網友看到貼文紛紛表示「女友心機也太重了吧」、「難為原PO了」。另有網友打趣說「妹妹長得應該不怎麼樣吧！」、「接下來應該是姊妹丼」、「搞不好妹妹是想假戲真做」。

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(中時電子報)