新冠肺炎疫情爆發，全球醫用手套短缺。

全球防範新冠肺炎疫情之際，口罩、酒精成為搶手貨，不過令人意外的是，部分國家民眾也在瘋買一次性的醫療用塑膠、橡膠手套，以為可以抵擋病毒入侵，不過專家點出使用手套防疫的三大錯誤，澄清手套沒有防疫功能，反而可能增加感染風險。

美媒CNBC報導，美國疫情最嚴重的紐約，當地藥局裡防疫物資嚴重不足，不只口罩，手套及溫度計都將持續缺貨到5月。在澳洲，也出現民眾瘋買手套的情形。

德國之聲報導，在德國，日常生活中或是超市，除了口罩，愈來愈多民眾也戴上手套，全球藥局出現手套搶購一空的情形。

不過報導引述專家說法指出，戴醫用塑膠手套其實沒辦法阻絕病毒入侵體內，主要有3大錯誤迷思及問題。

第一，一次性手套使用的是透氣性材質，只能短時間內保護肌膚不和細菌、病毒接觸，一旦穿戴時間長了，病原體就愈容易穿過防護層，和皮膚接觸。儘管醫護人員仍會戴手套，不過他們的目的主要是避免接觸到血液及其他體液，使用完畢後，仍會仔細洗手和消毒。

第二，使用塑膠手套容易讓人有安全感，不過這種安全感不是實質的，甚至可能讓人鬆懈。儘管人們出門時會戴上手套，行事格外小心，但是一段時間後，仍有可能忘記防範，並且直接觸摸自己的臉。

此外，戴著手套仍需要掏錢包，或是伸進口袋、包包裡拿手機，這些動作也會散播病毒。

第三，戴塑膠手套、橡膠手套其實會衍生其他衛生問題，因為手包覆在手套裡，皮膚很容易出汗，這種溫暖潮濕的環境是細菌、病毒滋生、生存的溫床。德國北部布雷默弗德（Bremervoerde）的醫生哈內菲爾德（Marc Hanefeld）就在個人臉書及推特公開呼籲民眾，不要在公共場合戴醫用手套，指出這是一個很大的衛生問題，尤其脫下手套後若不消毒，手上都是細菌！

Medizinische Handschuhe sind porös. Und unter Alltagsgebrauch werden sie noch poröser. Im medizinischen Alltag sind sie zur Reduktion größerer Verunreinigungen, zB durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten gedacht. — Dr. Marc Hanefeld (@FlyingDok) April 5, 2020

奧地利醫院衛生協會（ÖGKH）主席阿薩蒂安博士（Ojan Assadian）甚至直言，不建議未經醫療訓練的人在日常生活中戴一次性手套，他說脫下這種手套需要一定專業知識及練習，才能讓微生物留在手套上，而不會沾黏到手上、手腕上或是衣服袖口上。

(中時電子報)