穿著制服坐在駕駛艙內的Võ Hồng Hạnh，專業與性感兼具。（照片來源：Hong Hanh Vo臉書）

近期越南一名美女副機師Võ Hồng Hạnh受到關注，原本是空姐的她，靠著努力進修，實現成為機師的夢想。擁有甜美外表、姣好身材的她，穿上機師制服性感度爆表；而換上便服的她，美貌更是媲美名模，讓眾多網友忍不住呼喊：最美副機師！

Võ Hồng Hạnh有「最美副機師」之稱。（照片來源：Hong Hanh Vo臉書）

根據越南媒體報導，1985年出生的Võ Hồng Hạnh，其實已經是一位2個孩子的地方媽媽，但亮麗的外表，讓人完全看不出她的年齡。

Võ Hồng Hạnh從19歲開始擔任空姐，一路升職到座艙長。然而她的夢想是成為一名機師，因此特地前往美國參加機師訓練課程，經過一連串辛苦的考試、測驗以及實習後，終於圓夢，如今她已經擔任副機師2年。

Võ Hồng Hạnh非常注重飲食與保樣，凍齡外貌完全看不出是2個孩子的媽。（照片來源：Hong Hanh Vo臉書）

對於被稱為「最美副機師」，Võ Hồng Hạnh謙虛地表示，眾人只是在逗她開心，不過她確實相當注重保養並維持良好的飲食習慣。她表示機師的飲食時間很不固定，她透過大量喝水來幫助代謝，尤其是維持皮膚狀態。

此外，她的「秘密武器」是果汁和燕窩。她每天喝不同果汁，包括柳橙，番石榴，葡萄柚等，並用燕窩增加抵抗力，保持肌膚美麗。

此外，Võ Hồng Hạnh非常注重防曬和卸妝。她表示，許多人認為在座艙裡不會下雨，也不會曬太陽，不需要使用防曬霜，事實上無論是在室內或是在駕駛艙中，紫外線和有害射線仍會與皮膚接觸。

(中時電子報)