正所謂「玩音樂的孩子不會變壞」，音樂之於孩子的教養據許多研究發現，兩者相輔相成、有正向的關係，喜歡音樂的孩子更聰明也有益身心……，這些基於科學根據的事實，在國內新生代創作歌手許書豪身上得到了「印證」：

頂著交大碩士高學歷出道，憑恃自小累積厚實的音樂基礎及對音樂的特殊愛好，從街頭走唱沒人聽，「十年磨一劍」入圍金曲獎最佳國語男歌手、擠身一躍成為國內新生代創作型歌手，更曾替多位知名港台藝人創作歌曲，像是為許志安、劉若英、林依晨、品冠寫歌，也當過A-Lin、張信哲、林宥嘉等歌手演唱會的和聲小天使……，一手包辦作詞、作曲、編曲、混音及製作人。

本期小花平台《人物專訪》以當紅年輕創作型歌手許書豪勇於追尋自我與夢想的故事為題，帶領讀者一探他是如何在個人興趣與學習成績兩者間穿行並取得精妙「平衡」？透過他的故事引導反思，是否對你（妳）也能起到激勵作用？年輕人們，從現在起，動起來吧，對自己負責、不要害怕為自己做決定，大膽地編織屬於自己的夢想、一步步往前邁進！

「曖曖內含光」：不畏逆境、勇敢迎向挑戰！

就如同《路轉人不轉》一曲中一段歌詞唱道：「命運怎麼這樣，捉弄人的夢想，在未知的海岸，怎麼勇敢越浪；我又再一次看見自己的力量，推開夜的漫長，OH我還能怎樣……」許書豪從街頭藝人走上金曲殿堂，憑藉著年輕大膽的一股熱情與衝勁，不服輸也不認輸，走過與前唱片公司的解約風波，反而愈挫愈勇，也更加認定以音樂事業為終身發展抱負。

聽他侃侃而談、顯得一派輕鬆自若，此趟採訪下來，眼前這名年輕歌手給記者留下了深刻的印象：在其俊帥外表下，「曖曖內含光」，自然顯出一種不畏逆境、堅韌面對挑戰的精神。

自己的舞台自己創造

「愈不讓我走的路，我就愈要走……」

許書豪說起自己「十年磨一劍」的歌唱經歷不算順遂，甚至可以用波折重重來形容；他回憶說道，從小學開始逐步堆疊起來的音樂素養，包括：古典鋼琴、爵士鋼琴、木吉他等樂器樣樣精通，加上就讀國中時，因為熱愛日本樂團「X Japan」曲風而投入打擊樂曲創作領域……，比起一般人對於音樂格外具有敏銳的感受力；直到上大學後，全心投入音樂創作，並為自己訂下一個長遠目標：「有朝一日可以將創作領域橫跨個人演奏專輯」。

許書豪自中正大學機械工程學系畢業後，原先思考著是否與其他同儕一樣繼續攻讀機械領域相關系所、以後當個工程師？正當他對於未來感到徬徨不安之際，一次偶然機會下知道交通大學開設有「聲音與音樂創意科技碩士學位學程」，是全台灣唯一結合機械與音樂的跨領域學程，「根本就是為我而設的嘛～」，他毅然決然不留後路只報考這一系所，並在超低錄取率競爭激烈下如願上榜，他笑說宛如「中樂透」一樣開心。

許書豪與生俱來的音樂天分在他高中畢業時即受到了肯定，日本大型音樂企業Avex Group簽下他成為詞曲創作者，後來走向幕前轉型成為藝人；本來滿心以為就此可以在音樂這條路上大展拳腳、闖出一片天，不料卻面臨Avex Group內部重組、整頓，也因此失去了發行個人專輯的機會。

處在這個當下，許書豪眼見當時仍屬同門包括：信、A-Lin及小宇等藝人陸續被其他經紀公司簽走，他非但不以為杵，反而激發他與命運相抗衡的動力：「自己的舞台自己創造，愈是不讓我走的路，我愈是要去走……」，這也成為他踏上街頭藝人這條路「從街頭走唱起」的契因。

(中時電子報)