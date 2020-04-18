只要是人，身體就難免會有一些病痛，無論是生病或是發生意外，除了調整生活習慣、飲食方式、多運動外，再來就是到醫療院所求診了；只是，許多人到了醫療院所求診後，以為拿了收據向保險公司申請理賠都會全數理賠，卻發現實際的理賠金額與當初認為的有很大的落差……。其實落差的原因有很多，其中一種比較常見的原因是說好的理賠金被「打折」了，怎麼說？以下跟著小花平台一起來了解。

發生2情形保險金打折給付

小花平台保險顧問梁鴻毅分析，究竟在什麼情況下會發生打折理賠？大致上可以分成2種情形：

首先、到非健保特約的醫療院所

並不是所有的醫療院所都可以用健保身分看診，此時你只能用完全自費的方式看診，而保險公司也會將你所有的醫療費用打6折至7折給付，「這種狀況比較常發生在不嚴重的意外事故時！」

其次、用非健保身分去健保特約的醫療院所就診

這種情況其實是比較少見的，畢竟儘管是用健保身分就診，在醫療過程中還是可以選擇健保不給付的較好用藥或是治療方式，效果並不會因為有沒有用健保身分就診而有所差別，最主要的差別在於，如果還是很堅持要用非健保身分就診，醫療費用就會在給付理賠金時打6折至7折。

最後，梁鴻毅並強調，站在保險理賠的角度來說，如果沒有特殊需求，建議還是前往健保特約的醫療院所就診，如果不知道健保特約醫療院所有哪些，可上中央健康保險署網站：https://www.nhi.gov.tw/query/query3.aspx查詢。

(中時電子報)