居住在台北市和新北市的民眾，因為大眾運輸交通工具非常方便，許多通勤族大多會利用捷運、公車或是自行車往返公司和住家間，還有不少人更是利用YouBike作為前往捷運站或是公車站的代步工具。只是，隨著騎乘自行車的人數不斷增加，由其衍生的自行車意外事故機率也呈現逐年提高的趨勢；那麼，我們該為自己投保哪些意外保障？以下跟著小花平台一起來了解。

健保負擔外自費項目，在限額內實支實付

有關自行車通勤族最需要的意外險保障，小花平台保險顧問梁鴻毅指出，一般來說，騎乘自行車萬一不幸發生意外事故，基本上小至手腳擦傷破皮、大至造成骨折，嚴重者甚至撞擊到頭部造成腦震盪或是顱內出血，建議在規劃意外險時一定要包含下列3項保障：

意外身故和失能、一旦遇到意外事故造成死亡或是失能，最高給付投保金額例如：投保新台幣500萬元就理賠500萬元。

意外實支實付、如果超過全民健康保險的自費項目，像是中西醫就診掛號費、藥品費、醫材費（例如：骨折打鈦合金鋼片需5萬元至8萬元費用）等，都可由意外險的實支實付在限額內拿醫療收據申請。

意外住院日額、依照意外住院天數來計算，住院幾天就理賠幾天保險金額（例如：一天3,000元，住院5天就理賠15,000元），或是有骨折未住院則按骨折部位和骨折程度理賠一筆保險金。

在了解意外險必備的3項保障後，梁鴻毅另特別針對經常需要騎乘自行車的通勤族提出叮嚀：「一定要為自己投保完整的意外險保障，畢竟多一分保障，在騎乘自行車通勤時也能更安心自在！」

(中時電子報)