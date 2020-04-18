今年6月，1.5U玉山衛星即將在歐洲發射。國家太空中心副主任余憲政表示，這是國內第1顆由民間單位研發、百分之百自製率的低軌道立方衛星，「很興奮！代表台灣不輸國際，也有能量做到！」

國家太空中心表示，玉山衛星主要用來做車輛、鳥禽（預防禽流感）、人員等移動的大面積的追蹤。由於地面基地台的視角有限，或是茫茫大海遇到信號死角，透過玉山衛星彌補盲區，串連船舶運輸業，做到船舶監控。資策會智慧系統研究所物聯系統技術中心主任蔡瑞塘表示，這個關鍵的第1步，如果發射成功，順利得到飛行驗證，後續就能繼續製造更多衛星，應用在更多層面，好比5G、物聯網的具體實現，甚至是國防上。

民間承攬研發 太空界高度期待

戴騰瀠留著一頭快及肩的捲長髮，十足鬼才程式工程師樣貌，初見面劈頭就說：「你看，我這一絲一絲的白髮，是標（案）下玉山衛星才長出來的，以前可是很黑的！」雖說得哀怨，不過戴騰瀠的臉上卻滿是驕傲笑容。難怪國家太空中心立方衛星計畫主持人林信嘉博士說，這需要有熱忱、不計成本的人。

為了適應太空的惡劣環境，玉山衛星曾經用輻射去照射相關元件、以及1天1夜的真空熱循環等，「隔天驗收看衛星還活著嗎？」加上玉山衛星沒有翅膀，只有4個面太陽能板吸收太陽，必須要設計追蹤太陽能最大功率點演算法，並讓衛星自己存活。當然也要禁得起振動測試，第1次強烈震動造成零件散落，那畫面戴騰瀠至今都歷歷在目。

通過飛行驗證 售價將翻數百倍

挫折不只如此，戴騰瀠表示，玉山衛星由電力控制、姿態控制、飛行軟體、衛星電腦、通訊系統以及AIS、APRS酬載、結構體組成，當中關鍵是有線圈經過的磁力棒，但是台灣根本買不到材料，致電多次台灣金屬工業研究發展中心一樣未果，最後是在國外買到鐵棒材料，自己設計加工才總算完成。

如今世界各國爭相太空競賽，戴騰瀠建議台灣應多花心力賺衛星的智慧財，投入從通訊出發的各式應用，包含太空物聯網等，「這才是藍海中的藍海。」

最後，他給了大家一個想像，如果玉山衛星能監控全球的各大船隻，那是不是可以追蹤各大漁場在哪？事先知道船運送煤礦、石油、天然氣的供需總量，進而掌控期貨？或是監控他國海事船隻？這樣的世界，會變得怎麼樣呢？

(中時電子報)