2月上旬，全台東縣人口最少、也沒有觀光資源的達仁鄉南田部落，卻罕見地出現了人潮、車流。因為台灣首次由民間企業主導進行的商業規格火箭試射，基地就設置於此，以往只出現在國外新聞和電影中的火箭近在眼前，吸引了不少人前來朝聖。

即使中間陸續傳出可能終止發射的傳言，卻沒有人願意先行離開。

台灣囝仔進NASA展身手

「這次試射不算失敗，我們已經取得很多關鍵數據。」這場火箭發射大秀的主持人、台灣自有火箭技術的發展推手─晉陞董事長陳彥升在接受專訪時如此表示。陳彥升解釋，當天試射的火箭是首次把所有系統組裝起來，自然有很多參數需要調整，雖然沒能發射升空，但已經取得很多重要資料，目的已經達到了，在今年中成功發射的目標並不會因此改變。

台灣在1991年成立國家太空計畫室籌備處，希望發展自己的太空相關技術；到了2005年，該處改制為太空中心。陳彥升受到台灣友人力邀，希望一起幫助台灣打造太空產業，毅然結束在美國事業回到台灣。

15年前回台灣推行火箭夢

「台灣當時已經有能力造出符合NASA標準的推進系統，但當時沒有人出來整合。」陳彥升指出，台灣早在1990年代就開始發展混合燃料火箭推進系統（固態燃料加上助燃劑），成大研究團隊已有相當不錯的技術基礎，後來由交大主任吳宗信所領導的團隊，便成為台灣首個成功發射混合火箭系統的團隊。

然而，探空火箭計畫在2014年宣告結束，之後太空中心也沒有下一步的計畫，陳彥升決定自立門戶創設晉陞，發展台灣自有火箭技術，公司英文名稱則為「TIS」（Taiwan Innovative Space，台灣創新太空科技）。

陳彥升認為，火箭發射系統是整個太空產業之中最關鍵的部分，如果台灣能有自己的火箭發射系統，就能在第一時間配合發射，加速整體產業進展。

不過，太空中心副主任余憲政認為，晉陞目前仍無法驗證火箭的上軌能力，這一點還有待突破；一旦成功後，將為太空產業帶來變革。

為補足台灣太空產業最後1哩

陳彥升指出，這些公司投放衛星採用的是大型液態火箭，1次可以放數10顆進入軌道，但後續衛星損壞替換時，就不會一樣採用昂貴的大型液態火箭，而是會以小型的混合型火箭為主。而台灣原本就和Starlink有密切的供應鏈關係，配合台灣太空計畫中的衛星自建計畫，未來替補的衛星直接在台灣製造、發射，可望帶來龐大產值。

(中時電子報)