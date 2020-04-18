許多人認為，「低碳」、「環保」，是種辛苦吃力的生活方式，綠藤生機的3位「八年級」夥伴，卻想顛覆這種刻板印象。他們用正向心態，減少環境負荷，將每一點小成果，視為生活中的意外驚喜。

「你知道自己一天製造了多少垃圾、對環境造成多少負擔嗎？」

「不太清楚。那不然……，每天來記錄一下好了。」

蔡昇諺與陳欣，是生活品牌「綠藤生機」的工作夥伴。在這家提倡永續、為產品尋找更友善環境成分的企業裡，他們自然而然地對環保議題產生興趣，也想知道自己的日常生活習慣中，是否還能有更好、對環境更無負擔的選擇。

為了尋找解答，他們在2018年6月決定展開「零廢棄物練習」，用手機拍下每天製造的「不能回收」廢棄物，並且在一天結束的時刻，將照片上傳個人Instagram；10天後，年齡相仿的同事蔣明珍也加入行動。

發起練習當下，平均年齡才25歲的3個人，想法十分單純：想在能力範圍內，盡量減少廢棄物。拍照記錄，則是他們勇敢面對自己「不完美」的方式，「雖然是以『零』廢棄物為目標，但我們也知道，現實上不可能完全不製造垃圾，只能盡量接近。」陳欣解釋。

這3位要好的同事，原本就不是對環境無感的「無意識患者」。例如家裡養狗的蔡昇諺，從愛犬「哈哈」來到家裡不久，就發現每天早晚遛狗，總共要使用2個塑膠袋裝狗大便，累積下來實在太傷害環境，決定改拿玻璃保鮮盒當容器，遛狗期間隨時準備承接，3年多來，不僅練就了一身「狗屎不落地」的好身手，也節省了2千多個無法回收的塑膠袋。

所以在行動開始前，3人都已經有隨身攜帶環保杯筷和玻璃便當盒的習慣，免洗餐具、餐盒、手搖飲料杯這類上班族每天製造的「大型」垃圾，原本就不會在他們的生活中出現。但實際體驗後，還是讓他們發現許多過去不曾察覺的廢棄物。

他們用來蒐集廢棄物的透明玻璃罐裡，最常見的品項，是零食、三明治這類食物的外包裝，或者工作用的便條紙、購物的發票明細、速食店的醬料盒等。3人彼此激勵交流之餘，也會彼此討論避開這些廢棄物「常客」的對策。

為了擺脫食物包裝，他們除了既有的便當盒，又準備了收納容易的「食物袋」，無論是到速食店買漢堡炸雞，或是突然想吃湯麵料理，都可以請店家把做好的食物直接放進袋裡，如果店家不願配合，他們會爽快地拒絕消費。因為不想拿紙本發票，他們只挑接受行動載具的商店購物；陳欣還因為每次替悠遊卡加值，都被迫拿到明細，特地辦了一張提供自動加值服務的聯名信用卡。

「有時候你會非常想做一件事，但你會先問自己：這件事會不會製造垃圾？例如我很想吃某一家店的奶酪，但這家店一定要用包裝，這時候我就會想辦法找其他選擇，像是自己做奶酪。」蔣明珍舉了個例子，說明「零廢棄物練習」，如何在不知不覺間，改變了她的生活。

《今周刊》(第1217期)

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(中時電子報)