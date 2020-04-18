林裕欽創辦的Dcard，是台灣年輕人交友社群的第一把交椅，也是備受矚目的台灣原生社群網站，就連總統蔡英文也是「卡友」。

現在的Dcard更有自信，以Google和Facebook為目標，盼有朝一日代表台灣，躋身世界級網路產業。

2011年的Dcard，還只是僅供台大學生在網路「抽卡」交友的社群平台，當時19歲的台大資管系二年級學生林裕欽壓根沒想到，10年後，自己一手創辦的Dcard，會茁壯成為每個月產出萬篇貼文、不重複訪客高達1千5百萬、網頁瀏覽次數超過15億次的台灣第14大網站。

《富比世》榜單上，描述Dcard是「台灣年輕族群間最有影響力的社群平台」。確實，這個擁有累計4百萬大學生為主力用戶的台灣原生社群網站，手握著足以影響年輕人的話語權，身兼創辦人與執行長、今年28歲的林裕欽獲得《富比世》青睞，登上年度亞洲「30 Under 30」名人榜，自然也就不令人意外。

獲獎後，林裕欽接受《今周刊》專訪，他將榮耀歸給團隊，「這個成績好像很厲害，但我覺得更像是因為團隊才獲得這個獎。」他談到，最初的起心動念，便是想要在台灣做一家有影響力的網路公司，如今讓外界看到，「Dcard做得不錯，連《富比世》都認證。」

大二創原版》抽卡交友模式 風靡學生圈

2011年，林裕欽還在就讀台大資管系二年級，他和夥伴有感於許多大學生因生活圈的限制，無法拓展交友圈，因此發想以網路上「抽卡」的模式，來結交新朋友。「D」即代表「Destiny」（命運），雖然隨機抽卡，但必須待雙方都同意才能成為朋友，一旦錯過，機會不再。

一開始Dcard一天只能抽一張卡，「神祕、隱私、慢」的特質受到學生好評，一下子湧進許多人想註冊，於是他花了一周時間寫出第一版Dcard網頁；很快地，註冊人數增加到一定規模後，又開放匿名討論看板供卡友交流，使用者開始一路從台大、政大學生，快速擴展到其他大學。

Dcard從創立最初僅林裕欽和簡勤佑兩名創辦人，如今員工超過100人。從青澀到篤定，創業路上，林裕欽經歷不少大大小小的難關。

「第一個崩潰」就發生在2013年，當時App生態開始起飛，為了跟上趨勢，他決定開發App，但添購設備器材是沉重的負擔，至少「需要一台MAC（電腦），一支iPhone，一台5萬元，一支2萬元，那時候我就崩潰了，因為沒有錢買。」他笑稱。

正苦惱時，就像是「destiny」命運的安排，3名欣賞Dcard理念的學生工程師自行找上門，願意協助開發App，雙方一拍即合，Dcard創業團隊就此成形。一群年輕人便在台大宿舍、交誼廳、民宅、咖啡廳隨時就地討論，一點一滴打造出Dcard介面，Dcard面貌也逐漸清晰。

《今周刊》(第1217期)

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(中時電子報)