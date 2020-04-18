柏原崇因為拍攝《愛神惡作劇》邂逅了前妻畑野浩子。(本報系資料照)

日劇風行的90年代，柏原崇在《惡作劇之吻》完美詮釋高冷毒舌的天才資優生一炮而紅，花美男般漂亮外型被封「20世紀末的美少年」，台灣也掀起「崇崇危機」旋風，曾經紅極一時的柏原崇，後來卻慘遭日本演藝圈封殺。

世紀末最後美少年走紅 卻毀在一個女人

被譽為日本20世紀末最後美少年的柏原崇，1993年在媽媽的鼓勵參加了《Junon》雜誌舉辦的美少年比賽，憑著一張比女人還漂亮的俊美臉蛋，一舉拿下冠軍踏入演藝圈，亞軍為現在的人氣男星伊藤英明。

後來柏原崇被導演岩井俊二相中，在經典純愛電影《情書》飾演少年藤井樹一角，片中他在圖書館窗邊看書的那幕鏡頭，不知驚豔多少少女，出色的表現也讓他獲得日本電影金像獎最佳新人演員獎，在日本、韓國、台灣等地都有不少影迷。

初嘗走紅滋味的柏原崇，接下來幾年在演藝圈過得可說是順風順水，在漫畫改編電視劇《將太的壽司》首挑大樑飾演男主角，更接下了讓他爆紅全亞洲的《惡作劇之吻》。

然而柏原崇堪稱一帆風順的演藝圈事業，卻因為一個女人變了調，那就是他的前妻畑野浩子。他與畑野浩子因為電視劇《愛神惡作劇》邂逅，後來更因患上頸肩疾病停工修養，女方不離不棄地陪伴，深深感動柏原崇，進而在2004年結為連理。

柏原崇現與內田有紀交往穩定。(本報系資料照)

美少男走鐘大街施暴 事業婚姻全毀

但據傳畑野浩子所屬經紀公司在日本演藝圈勢力龐大，她和黑道大老又有曖昧不清的關係，連帶讓柏原崇的演藝事業受到打壓。結婚不過半年，柏原崇又發生街頭施暴事件，因不滿路人擋住車道，雙方起衝突，當場打了對方一拳，最後遭警方依傷害罪送辦。

「我當時是一時衝動，但就像潑水一樣，出手的一瞬間已經無法回頭了。」即便柏原崇剃頭公開謝罪，仍無法化解此風波，在演藝圈事業一瀉千里，主演的電視劇、拍的廣告都相繼被換角，形同被演藝圈封殺。而他與畑野浩子的婚姻也黯然收場，僅維持不到2年。

不過也正是因為這段錯誤婚姻，讓柏原崇終於找到他生命中的對的人—90年代短髮女神內田有紀。柏原崇與內田有紀各自都有離婚紀錄，曾2度合作的兩人，9年後再次相遇，交往至今10年感情穩定，近日柏原崇還被直擊貼心接送內田有紀下工的畫面，加上俊男美女般的高顏值，甜翻眾人！

(中時電子報)