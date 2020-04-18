20200408中天新聞 訴訟攻防！韓聲請中止執行 罷韓團體控「搏歹筊」

國民黨前立委陳學聖與高雄市長韓國瑜是莫逆之交，昨(17日)他在政論節目透露最近曾與韓國瑜私下見面談話，稱韓國瑜對於罷韓結果其實蠻看得開的，同時也揭密為何韓國瑜會聲請停止罷韓的真正原因，竟是因學法的人堅持！

韓國瑜日前才被民進黨議員酸沒市政行程，讓陳學聖感觸很深，在政論節目中自爆其實他那天就跟韓國瑜在一起，「他前面有訪客，然後我們在長談一些事情，不要因為行程沒有公開，就說人家不勤勞。這一點我就可以做見證，民進黨還是不斷的持續在攻擊他！」

至於他與韓國瑜的長談內容，也有談到罷韓案，他透露韓國瑜蠻了然於心，覺得我們就盡力做，「就像去年的登革熱到現在疫情的控管，他說我們能夠做的，人家給我們這個機會，我們就把它做好。至於結果是怎麼樣，他是蠻看得開。」

另外，陳學聖也提到私下有問韓國瑜，很多人都在問說為何他要去提出聲請案，更指著主持人謝震武，因為「你們學法的人堅持」！陳學聖透露有一批學法的學界的人，認為這個事情韓國瑜一定要表態他的立場，如果不表示立場，「以後這個罷免門檻這麼低，哪一個人當選的隔天就是被罷免的開始！」

(中時電子報)