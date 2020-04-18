英國智庫《Deep Knowledge Group》網站公布「全球最安全國家排行榜」，台灣只排第7，排名還在中國大陸之後。疫情指揮中心指揮官陳時中直指原因，是因為該網站評比項目全都是過程的指標，因此台灣的分數才會比較低。

陳時中表示，看到台灣只排第7，有一點嚇一跳，因為排在台灣前面的感染數目、百萬人口比例或是死亡人數，都比我們高得非常非常多。陳時中解釋說 是因為該網站的指標，全部都是過程的指標，沒有結果的指標，所以即使結果做得再好，在那個分數上面，是顯露不出來的。

陳時中接著解釋，過程指標中，不管是在隔離的策略、監控第一些策略，或是醫療量能準備等等，台灣在這上面的分數一定會稍微比較低一點。因為它看的是政府在危機時的處理效能，事實上那些國家所發生的危機，台灣都沒有，因為台灣都在這些危機發生前，都已經阻絕了。

(中時電子報)