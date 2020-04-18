Dear @twitter A famous #Nobel Price Luc #Montagnier is now asserting that the #covid19 #coronavirus has been created in a lab (because of #HIV not nature-made trace inside) He has an independent view (not paid by labs)

You banned #Zerohedge who asserted it was biological weapon pic.twitter.com/Yh9wWHXQmy — Crottaz Finance (@crofin67) April 17, 2020

因研究艾滋病毒獲得2008年諾貝爾醫學獎的法國病毒學家呂克．蒙塔尼耶教授(Luc Montagnier）表示，據他與同事研究後得出結論，新冠病毒來自武漢的一個實驗室，它是有人在取自蝙蝠的病毒中加入艾滋病基因序列，並非自然病毒。此一理論雖非新奇，但蒙塔尼耶教授的學術地位卻讓它引起更廣泛的關注與爭論。

據《法國廣播公司》(RFI)報導，蒙塔尼耶4月16日在法國醫學網pourquoidordeur.fr接受採訪時表示，目前全球大流行的新型冠狀病毒(Covid-19) 來自武漢一個實驗室，為此法國Cnews於17日專門為此訪問了蒙塔尼耶教授。

蒙塔尼耶說，說自己仍在從事病毒研究，但不一定在實驗室做實驗，他與同事通過電腦工作。他說，「我們得出了結論是，這個病毒被人操縱了，來自蝙蝠的病毒中，被加入了幾小段艾滋病毒基因序列。這不是自然病毒，而是專業工作的結果，是分子生物學家做出來的，是一個特別精細的工作，可以說，像鐘錶匠一樣精細。」

蒙塔尼耶表示，他的工作就是「陳述事實，僅此而已」。他不知道操縱這個病毒的人是誰，有什麼目的，他也不指控任何人。但他說，可能有人曾想做抗艾滋病的疫苗，把幾小段艾滋病毒基因序列加入到冠狀病毒的長段基因序列裡。

蒙塔尼耶解釋說：病毒遺傳物質是一個長條的核糖核酸ARN，在這個ARN長條上的某些地方，有人加進去一些艾滋病毒小序列。這些小序列沒有小到不重要，它們有可能修改「抗原位點」，也就是說，如果想製成一種疫苗，就完全可以通過另一種病毒的一段序列，來修改跟疫苗對接的蛋白質。

由於有大部分科學權威反駁他的說法，蒙塔尼耶表示，想要扼殺這個說法的意願還是有的。這些工作，也並不是我們最先做的。在我們之前，一個印度非常有名的研究團隊公布了相同的結果，但有人強迫他們撤回了文章。不過，隨着越來越多的研究提出這樣的想法，反對的聲音已經比今年年初變少了。

蒙塔尼耶最後說，他年紀大了（88歲），已經不在圈子裡，但他作為諾貝爾獎得主，可以自由做研究。

(中時電子報)