台南市安南區新宅路15日下午1時許發生的工地槍擊案，黃姓嫌犯開槍擊傷福利部老闆陳姓男子後避居北部，警方17日傍晚5時許在基隆市信三路將他逮捕，黃嫌供稱是陳男的工地賭場不給賭，才會氣憤開槍，警方連夜將他帶回台南住處找作案槍枝，依照殺人未遂罪與違反槍砲彈藥管制條例移送台南地檢署偵辦。

台南市安南區新宅路一處建築工地，平常工人休息時，會讓工頭作莊，一群人在飲料部內聚賭玩樂，飲料部老闆陳姓男子當場主，可拿紅利。原本小賭怡情，最後也有外人參一腳，形同一處小型工地賭場，引來有心人覬覦，想分食賭場利益。

57歲黃嫌與王嫌、曾嫌共3人，15日下午1時許到這處賭場內吆喝鬧事，要求參與賭局，陳男出面拒絕，反起口角紛爭，黃嫌朝陳男左大腿開1槍，陳男中彈倒地，黃嫌等3人倉皇逃逸，一旁賭客驚慌報警。

黃嫌犯案後連夜逃往北部，選在基隆一家公寓大樓租屋落腳，台南市警方展開搜捕，17日傍晚就找到黃嫌租屋處，聯合基隆警方，集結15名警力荷槍實彈，等黃嫌出門時，一擁而上，將他當街壓制在地，過程驚動整條街坊民眾駐足圍觀。

警方逮獲黃嫌，將他押回台南住處，找尋作案改造手槍，加上日前已到案的王、曾兩名關係人，槍擊現場3人全部歸案，警方依照槍砲與殺人未遂將黃嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )