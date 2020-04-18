一名網友夾了雞腿+排骨的雙主菜，附上白飯與四樣配菜竟然只要95元，引起暴動 (圖／翻攝自爆廢公社)

上完大夜班後，買頓消夜回家享用是夜貓子們的小確幸。一名網友在臉書表示，自己下大夜累到不行，跑去自助餐夾了雞腿+排骨的雙主菜，結帳時的價格讓他驚訝到說不出話，一度懷疑自己聽錯，便當照片曝光後也引起網友暴動，直呼老闆根本是佛祖，要原PO快點公布店名。

一名網友在臉書《爆廢公社》PO出照片，自己下大夜後累到不行，跑去自助餐夾了滷雞腿跟炸排骨雙主菜，配菜夾了兩顆花枝丸、香腸、高麗菜跟番茄炒蛋，滿滿的份量也讓他自覺一定不便宜，於是掏出2張百元鈔準備結帳。

沒想到老闆娘看了一眼後淡淡地回「一共95元」，讓他訝異不已，以為自己聽錯，詢問「這樣95？」，老闆娘則回「對啊，兩樣主菜、四樣菜，95元」，讓原PO直呼感動到快哭了，PO文詢問「是我遇到老闆佛心還是算錯價格？」

網友看到後也羨慕不已，紛紛留言「老闆娘是菩薩吧」、「這也太佛心」、「拜託告知店名，我要用新台幣下架」、「我家附近這樣夾至少170...」、「這根本做善事了吧」、「到底在哪，我要吃垮他」、「發文不附地址不可取」。

(中時電子報)