國民黨主席江啟臣上任後，黨中央向內政部申請變更政黨負責人登記，卻史無前例遭打槍退件！原因是內政部認為國民黨未設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，不符黨章規定。因開設新媒體帳號、不動產拍賣過戶，都急需政黨證書，國民黨一面向內政部申覆，一面急覓縣市長擔任指定中常委，盼早日獲准變更登記，其中高雄市長韓國瑜已首肯幫忙，接任其中1席中常委。

國民黨3月7日完成黨主席補選、32席中常委改選。黨中央日前依據政黨法，向內政部申請負責人、中常會名單變更登記，要請領新的政黨證書；但上周接獲內政部告知無法變更，理由是填報的資料與黨章不符。

國民黨黨章第17條規定「本黨置副主席若干人，由主席提名，經全國代表大會同意任命之。」但江啟臣上任後，為免擺不平以及功能考量，以「人事布局的關鍵，不在位置怎麼安排，而在於能否真正發揮功能」，宣布「暫」不設副主席，打破慣例。不料這個前所未有的作法，卻成為內政部打槍的第一個理由。

此外，黨章第22條規定中常委39人至44人，除了選任常委32人，另有「指定常委7至12人，由主席指定本黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任；中央執政時另由主席指定黨籍政務官 5人。」因江也未指定5位縣市長為中常委，成為第二個被打槍的原因。

因「指定5位縣市長為中常委」，是前年國民黨囊括15縣市長後，去年7月底全代會新增的規定，以強化黨主席黨內領導地位與威望，在黨章新增的規定。但規定修改後，前主席吳敦義反因擔心影響領導威望，並未指定，直到這次因改組向內政部變更資料，意外被要求須照「章」辦事。

由於行管會有10多件不動產標脫案等著辦理交易登記，文傳會也急著申設新媒體帳戶，都須用到以江啟臣為負責人的政黨證書，黨中央除了昨天先就副主席一事向內政部提出申覆，這幾天更急著尋覓縣市長擔任指定中常委，目前已有高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善及金門縣長楊鎮浯等4人首肯幫忙，正在洽談第5位縣市長。

知情人士指出，韓國瑜等4位縣市長得知黨面臨難題，都慨然允諾接任中常委，令人窩心，尤其韓目前面臨市政、罷免案兩頭燒，仍願「拔刀相助」，格外令人感動。

據悉，江啟臣對是否增聘副主席，傷透腦筋。一位改革派黨務幹部則痛罵決定增設「指定5位縣市長為中常委」，是腦袋鏽逗的決定，「萬一哪一屆黨籍縣市長剩不到5席，怎麼辦？」

考紀會主委葉慶元解釋說，黨章並未明訂副主席必須何時之前完成聘任，不像指定中常委是明訂「5位黨籍縣市長」，因此先就副主席一事向內政部申覆。

葉慶元也強調，政府對政黨應是「低度監督，高度自主」，否則就有違反憲法保障人民集會結社自由之虞。

(中時 )