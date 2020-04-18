民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉預計5月24日投票，17日登記截止。其中，台中民進黨台中市黨部主委選舉登記，只有市議員李天生1人登記，為同額競選。

民進黨彰化縣黨部主委改選，17日評議委員召集人許廣東登記，挑戰15日完成登記的現任主委邱建富拚連任，兩人參選。

民進黨南投縣黨部主委之爭，呈現三強鼎立局面，不分區立委羅美玲、水里鄉長陳癸佑和草屯鎮民代表簡百聰都登記參選；全國黨代表5席則是同額競選，包括陳錦倫、朱思美、曾琮愷、林翠蘭、詹文平。

(中時電子報)