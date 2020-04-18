民進黨台彰投黨部主委選舉 南投三搶一最熱鬧 00:482020/04/18 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台中市黨部17日公布黨職改選登記，主任委員只有市議員李天生1人登記，為同額競選。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉預計5月24日投票，17日登記截止。其中，台中民進黨台中市黨部主委選舉登記，只有市議員李天生1人登記，為同額競選。 民進黨彰化縣黨部主委改選，17日評議委員召集人許廣東登記，挑戰15日完成登記的現任主委邱建富拚連任，兩人參選。 民進黨南投縣黨部主委之爭，呈現三強鼎立局面，不分區立委羅美玲、水里鄉長陳癸佑和草屯鎮民代表簡百聰都登記參選；全國黨代表5席則是同額競選，包括陳錦倫、朱思美、曾琮愷、林翠蘭、詹文平。 (中時電子報) #登記 #選舉 #主委 #民進黨 #李天生 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠辦黨職選舉 民進黨防疫參考這兩選舉 16:062020/04/15 政治 WHO排除我國參與 民進黨：是對台灣人的歧視 17:012020/04/15 政治 民進黨主委選舉 苗栗有3人登記參選 20:092020/04/15 政治 黃復興18支黨部主委出爐 羅際勳接台中主委 曾鬧拍扁馬屁風波 20:082020/04/15 政治 民進黨南市黨部主委選舉 兩雄相爭 04:102020/04/16 地方新聞 高嘉瑜「為這事」遭黨重罰...網一句話怒嗆民進黨！ 07:522020/04/16 政治 綠趁疫正名台灣 他：呃..... 11:142020/04/16 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 00:202020/04/17 政治 薛凌參選北市黨部主委 發展地方組織做好贏回北市準備 12:072020/04/17 政治 民進黨縣市黨部主委選舉 桃竹苗戰將多 20:182020/04/17 政治 政治熱門新聞 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 罷免投票日敲定 韓國瑜這樣回應 - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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