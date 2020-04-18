唐振剛為台視、八大原創戲劇《覆活》首度詮釋恐怖情人，因得不到藍甯彤由愛生恨，之前劇情持美工刀仇殺，為愛瘋狂的他更想和對方一起殉情。「我從過往這幾年的社會事件、恐怖情人新聞來參考人設，比較真實。」藍甯彤則回應對戲時見到唐振剛，「他很融入角色，一直凝視著我，無論有沒有在拍，體貼照顧無微不至，但感覺到的不是窩心而是變態。」

唐振剛在劇中飾演的方景安，短短幾場戲就被網友認為角色行徑瘋狂，有場戲唐振剛撿了她丟進回收箱的手套，並到婚宴現場找她，「看到他出現的時候心底整個發毛！」被大家視為恐怖情人，唐振剛卻笑說，他反而以另一角度去切入解讀是「痴情的男人」。

唐振剛與藍甯彤兩人在戲裡有不少肢體拉扯動作，像拖著女方進電梯、以及在頂樓緊抱著想掙脫對方的畫面，唐振剛表示一度手勁力道太強，把藍甯彤的手臂捏到紅腫；藍甯彤則是結束這幾場戲的隔天，全身痠痛。

台視八大《覆活》藍甯彤被唐振剛挾持進電梯。（八大提供）

台視八大《覆活》唐振剛飾演恐怖情人眼神令人發毛。（八大提供）

藍甯彤說，配合劇情需要她跌倒直接膝蓋跪地，「膝蓋撞到地板的聲音大到工作人員誤為是打雷，那次非常痛，我以為骨頭要碎了，整個膝蓋紅腫。」工作人員緊急冰鎮處理，事後膝蓋瘀青腫痛影響到屈膝的動作，好一段時間才復原。此外一場和唐振剛在頂樓的戲，藍甯彤克服懼高症，還透露因為穿著緍紗，她上身保持柔弱但下半身其實一直在蹲馬步，想要穩住自己不要亂晃，「就怕太入戲一個不小心兩個人都翻下去了。」

另藍甯彤也提及他跟唐振剛日前有場在辦公室暴打的幻想戲，由於鏡頭上只呈現畫面沒有收音，當下唐振剛胡亂編了一長串台詞，「叫妳買漢堡不要加生菜要糖醋醬，結果勒？這什麼東西？自作主張嘛妳！」藍甯彤笑說，當下為融入被挨打的情節，一度差點笑場。

(中時 )