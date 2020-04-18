美國股市今天在有報導指稱，美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences）開發的藥物瑞德西韋 (remdesivir)，在治療新冠病毒方面顯示出一定的效果，激勵市場買氣，道瓊工業指數今天收盤大漲704.81點。

道瓊工業指數今天收盤上漲704.81點，漲幅2.99%，收在24242.49點。這是道瓊自3月10日以來的首次收盤價，突破24000點。

標準普爾500指數收盤上漲75.01點，漲幅2.68%，收在2874.56點。

那斯達克指數收盤上漲117.779點，漲幅1.38%，收在8650.141點。

吉利德今天股價也應聲上漲9.7％。STAT之前的新聞報導指出，美國芝加哥一家醫院在試驗中使用瑞德西韋治療新冠病毒患者後，患者正在從重症迅速康復。其他研究也顯示，瑞德西韋是對抗新冠病毒的有效治療方法，但是，它們的規模較小，吉利德本身也告誡說，傳聞還不足以確定該藥是否將是一種有效的治療方法。但美國媒體CNBC的吉姆·克萊默（Jim Cramer）認為，瑞德西韋可以減少發病率，可能為經濟帶來戰鬥機會。

(中時電子報)