武漢上修新冠肺炎死亡人數 川普追擊

在武漢將新冠肺炎死亡人數上修達50%後，美國總統川普周五推文說，中國大陸的死亡人數遠比通報的高，甚至超過美國。「中國剛宣布，因隱形敵人致死的人數增加了一倍，」川普周五推文說，「但其實遠比那還高，甚至遠比美國還高，差遠了！」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數字顯示，中方的確診數字不到8.4萬，死亡人數超過4,600人。而美國無論確診或死亡人數都高居世界第一，確診直逼70萬人，而死亡也突破3.6萬人。

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

而據俄羅斯衛星網與《紐約郵報》（New York Post）17日報導，川普稍早推文，引述了胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜在福斯新聞網（Fox News）投書提出的質疑，如世界衛生組織（WHO）為何忽略台灣衛生官員年12月底警告，新冠肺炎可能人傳人的電子郵件等。

此外，川普還質疑，WHO在1、2月時為何發表誤導性談話、以及為何它花了那麼久的時間、才採取果決行動。WHO當時不斷強調，沒有直接的證據顯示，這種疾病會人傳人，1月23日還說，新冠肺炎不是全球衛生緊急事件，但最後卻宣佈，它是全球大流行病。

中國大陸武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部17日發布更正數據稱，截至16日24時，死亡病例增加1,290例，累計死亡總數上修為3,869例。雖然據中方解釋，這是由於在救治高峰期，醫務人員和醫院超負荷運轉，存在遲報、漏報和誤報現象，但由於上修數字恰好約為50%，反而引來更多質疑。

由於大陸地方官員擔心，實報數字會受懲，普遍存在少報現象，因此廣泛認為，中方所提供的數字不可靠。白宮防控新冠肺炎專門小組首席專家佛奇（Anthony Fauci）周四便說，他對中方提供的新冠肺炎報告「毫無信心」。

(中時電子報)