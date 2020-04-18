武漢上修新冠肺炎死亡人數 川普追擊

在武漢將新冠肺炎死亡人數上修達50%後，美國總統川普周五推文說，中國大陸的死亡人數遠比通報的高，甚至超過美國。「中國剛宣布，因隱形敵人致死的人數增加了一倍，」川普周五推文說，「但其實遠比那還高，甚至遠比美國還高，差遠了！」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數字顯示，中方的確診數字不到8.4萬，死亡人數超過4,600人。而美國無論確診或死亡人數都高居世界第一，確診直逼70萬人，而死亡也突破3.6萬人。

而據俄羅斯衛星網與《紐約郵報》（New York Post）17日報導，川普稍早推文，引述了胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜在福斯新聞網（Fox News）投書提出的質疑，如世界衛生組織（WHO）為何忽略台灣衛生官員年12月底警告，新冠肺炎可能人傳人的電子郵件等。

此外，川普還質疑，WHO在1、2月時為何發表誤導性談話、以及為何它花了那麼久的時間、才採取果決行動。WHO當時不斷強調，沒有直接的證據顯示，這種疾病會人傳人，1月23日還說，新冠肺炎不是全球衛生緊急事件，但最後卻宣佈，它是全球大流行病。

中國大陸武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部17日發布更正數據稱，截至16日24時，死亡病例增加1,290例，累計死亡總數上修為3,869例。雖然據中方解釋，這是由於在救治高峰期，醫務人員和醫院超負荷運轉，存在遲報、漏報和誤報現象，但由於上修數字恰好約為50%，反而引來更多質疑。

由於大陸地方官員擔心，實報數字會受懲，普遍存在少報現象，因此廣泛認為，中方所提供的數字不可靠。白宮防控新冠肺炎專門小組首席專家佛奇（Anthony Fauci）周四便說，他對中方提供的新冠肺炎報告「毫無信心」。

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文章來源：Trump Says China's Coronavirus Toll is 'Far Higher' Than Beijing Admits
文章來源：WHO Says China's Revised Coronavirus Toll Attempt to 'Leave No Case Undocumented'
文章來源：Trump says China secretly has ‘far higher’ coronavirus death toll

(中時電子報)

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