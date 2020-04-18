「國光女神」陳依依（依依）外型甜美、身材火辣，身為中山醫學大學高材生的她，原本計畫要出國深造，卻因受朋友之邀登上《國光幫幫忙》，就此踏入演藝圈，目前還與納豆熱戀，可說事業和愛情兩得意。談起男友，依依甜蜜地說，家中共有6隻貴賓狗，儼然是「貴賓狗樂園」，雖然照顧起來需花費不少心力，好在男友納豆相當暖心，甘願當起「奶爸」，在她工作忙碌時，幫忙照顧愛犬。

依依和納豆交往兩年半，感情相當甜蜜，經常一同出遊放閃。（圖／翻攝臉書）

喜歡小動物的依依透露，父母也是極為愛護動物，從小家裡就養過鴨子、公雞；家人在路上看到受傷的松鼠也會帶回家治療，待松鼠康復後，才將牠們野放。

此外，依依的爸爸曾經在市場看到待宰的小山豬，一時於心不忍就買回家養在後山，還幫小山豬取名為「嘟嘟」，最後嘟嘟長成了一百多公斤的大豬。如今，依依家裡則變為貴賓狗的「領地」，一度養了十五隻貴賓狗，熱鬧非凡。

美工刀剖腹慘遭丟包

「第一隻貴賓狗Happy是爸爸帶回來的，他的一對七十多歲夫婦朋友，養了Happy一陣子後，覺得無法擔此重責大任，想送人時被我爸爸聽到，我爸爸就說『那送我』，於是收編牠成為家裡的一份子。」依依表示，一開始家中只養Happy，後來爸爸又領養了「黑妞」，加上自己在台中領養了「妹妹」，家中瞬間多了「三名貴賓」。

大學期間，依依在收容所當志工時，有天發現一隻貴賓狗被人以美工刀剖開肚子接生後，再草率地用釘書機釘合肚皮，最後被放在紙箱內丟棄，一旁還有兩隻剛出生的幼犬。

看起來活潑健康的「妹妹」，其實患有先天性心臟病，被領養時只有巴掌大小，但在依依悉心照顧下，如今頭好壯壯。（攝影／施岳呈）

依依看了非常難過，決定要盡力幫助小狗，但考量自己在台中念書又外宿等現實狀況，最後只認養其中一隻幼犬，也就是「妹妹」。妹妹被依依送去獸醫院檢查後，確診得了犬瘟熱，獸醫說救活的希望不大，但金牛座的依依發揮「固執本色」，堅持搶救，在花了數萬元醫藥費及莫大的耐心下，才將體弱多病的妹妹從鬼門關救回，健康地活到今天。

偷偷嚐禁果晉升老媽

由於妹妹罹患先天性心臟病，平時須以中藥調理身體，依依總是先將藥粉拌在乾飼料裡，讓牠方便進食。神奇的是，妹妹也因心臟病而無法開刀結紮，有天依依發現牠竟然和「據說已經結紮」的Happy「好上了」，當時獸醫師說不一定會「中獎」，沒想到卻一次就中，妹妹因此生了五隻小狗。

目前7歲大的妹妹貼心又親人，一舉一動萌感十足，逗得依依大笑。（攝影／施岳呈）

妹妹生下小狗後，依依考量現實面，只留下比較容易焦慮的「亮亮」，和有心臟病的「小寶」，其餘幼犬送給國中同學，「因為（同學）都住在家裡附近，日後比較看得到，每年的中秋節我也會固定辦狗聚，確認牠們的近況。」

現在Happy、黑妞、小寶由爸爸照顧，依依則與妹妹和亮亮同住，一到假日，她就會帶著兩隻愛犬回家團聚，還有一隻汪星人「冰冰」，雖是朋友養的，卻整天託孤在她家，於是一家六狗好不熱鬧。

耍調皮本性咬壞帽子

依依為了養狗犧牲不少，全家從沒一同出國遊玩，「養狗真的很累，但滿足感超過這些，只要想到有一天牠們會離開我，就會無法承受。」她接著話鋒一轉，大讚男友納豆貼心，在她工作或出國時，會幫忙照顧妹妹和亮亮，還透露有一回調皮的亮亮咬壞了納豆的帽子，納豆當下沒有發怒，只是沒好氣地說：「真的是很會挑東西的狗。」讓她覺得相當好笑。

男友納豆也十分寵狗，時常和依依的愛犬合照，且模樣搞笑。（圖／翻攝臉書）

在男友的支持下，目前朝主持、演戲發展的依依，不忘為小動物盡一份心力，她坦言除了在演藝圈打拚，還想開一間寵物美容咖啡廳，「這樣能就近照顧更多的動物了！」

依依每周都會帶狗狗回家與父母團聚，為此她還買了手推車，看起來相當高級。（右前：Happy、右後：亮亮、車上前：妹妹、車中：黑妞、車右下：小寶、車篷內：冰冰）（圖／翻攝臉書）

每年中秋節，依依都會舉辦狗聚，關心小狗送養後的狀況，並且準備點心給狗狗們享用。（右到左：妹妹、亮亮、Happy、咪咪）（圖／翻攝臉書）

陳依依

年齡：27歲

身高：157公分

星座：金牛座

語言：中、英語

代表作品：《國光幫幫忙》、《綜藝玩很大》

由於全家人都非常愛動物，依依家中最高紀錄共養了15隻貴賓狗，目前有6隻，熱鬧非凡。 （右起：Happy、妹妹、黑妞、亮亮、小寶、冰冰）（圖／依依提供）

妹妹

年紀：7歲

性別：女生

個性：很愛吃

特長：坐下、握手、趴下都會

亮亮

年紀：6歲

性別：女生

個性：很保護主人，睡覺一定要主人抱

特長：護主心切，絕對不會離開主人一步

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(中時電子報)