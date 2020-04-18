小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】張經義恐挨罰 蔡正元轟搞笑

前國民黨發言人蔡正元17日表示，台灣當局認定張經義任職大陸的「黨政軍機關」違反《兩岸人民關係條例》，台灣的大官可真會「無限牽拖」，「台灣多少藝人任職大陸電視台或拍電影，哪一家電視台或電影公司，背後大股東不是黨政軍？要處罰張經義，那處罰周杰倫了沒？」引發熱議。

【2】跪後現活路 祖厝暫緩點交

基隆43歲男子陳青旭因積欠1.8萬的交通罰單，三層樓祖厝遭查封、法拍135萬元，被迫4月底要搬離，讓母子聲淚控訴，陳母16日還赴行政執行署宜蘭分署下跪陳情，盼執行官聽見老百姓的聲音，原本宜蘭分署不為所動，17日峰迴路轉，行政執行署為避免造成陳母及家人不可回復的損失，指示宜蘭分署「暫緩執行點交」不動產30日。

【3】轉陸訊息當示警 國台辦打臉台灣

大陸國台辦昨以長篇新聞稿，反駁台灣宣稱去年底提醒世衛組織疫情會「人傳人」。國台辦稱，台灣所說寄給WHO的郵件，唯一的訊息來源就是武漢衛健委的通報，強調是「大陸方面首先公布信息，台衛生部門再進行轉述」，台灣近期的炒作完全是偽命題，在做政治文章，該郵件也恰證明，台灣有辦法與世衛組織溝通。

【4】經部鬆口 放寬紓困門檻

新冠肺炎衝擊產業，放無薪假人數逼近1.5萬人。經濟部長沈榮津昨找資通訊、民生化工、金屬機電等製造業喝咖啡談紓困。業者紛紛反映補助門檻的「艱困企業」定義太嚴格，希望降低。沈鬆口，考慮對衝擊較大的傳產中某些特殊產業放寬，把虧損5成標準下修為3成，或連2個月虧損減為1個月。

【5】9月金鐘年底金馬日程不變 金曲獎延期躲病毒

新冠肺炎疫情嚴峻，為因應疫情指揮中心所發布之集會活動相關指引，文化部影視及流行音樂產業局17日宣布，原訂6月在台北小巨蛋舉辦的「第31屆金曲獎頒獎典禮」，延期至今年10月舉行，入圍名單順延至7月中公布，確切日期、地點及辦理形式等，將視後續疫情發展狀況研議。

(中時電子報)