總統蔡英文的推特（Twitter）追蹤人數在日前突破100萬人，為了紀錄達成這項里程碑，發出一段3分鐘談話影片；除此之外，她也用全英文向全世界分享台灣的防疫故事，告訴大家台灣在面臨新冠肺炎疫情做了哪些努力，希望大家可以攜手共度難關。

蔡英文說，「達成這個里程碑的同時，也正逢空前未有的挑戰，社群媒體讓我和台灣人民溝通，也促進台灣和世界的連結，彼此的連結在此時此刻意義尤其重大，全球對新型冠狀病毒的防衛戰，改變了我們原有的生活，全世界對未來充滿不確定感。」

蔡英文指出，從這次的危機中，學習到「團結」可以讓我們的力量比想像中的大，而從一開始，自己就在台灣人民身上看到了，台灣社會上下團結起來，在許多方面共同合作，因應這項挑戰，台灣醫療團隊日以繼夜地努力，確保國人和國外友人為抗疫做好萬全的準備。

話鋒一轉，蔡英文強調，「台灣想要參與世界！疫情無國界，幸好社群媒體也超越距離界限，我們齊聚在社群分享彼此的故事，讓我們知道自己並不孤單，我們將攜手一起共度難關。」

蔡英文也在臉書上寫道，「Twitter上有許多來自國外的網友，他們每天都在跟台灣「推來推去」。不知不覺，我的Twitter也來到了一百萬人，其中有台灣更有世界各地的朋友。一路走來，感謝大家的支持與鼓勵，在防疫的時刻，意義尤其重大，因為許多外國朋友透過Twitter更了解台灣在防疫上的努力和貢獻。」

她表示，疫情無國界，社群媒體也超越距離界限，在社群上分享彼此的故事，讓大家知道自己並不孤單，「當世界需要幫助時，我們不會袖手旁觀。這支影片除了獻給Twitter上的朋友，同時也要向全世界述說台灣的防疫故事。」

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(中時電子報)