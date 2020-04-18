台防疫佳能否進WHA大會？WHO給答案了 07:312020/04/18 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近期接連遭受美國總統川普砲轟的世界衛生組織（WHO）18日改口對台稱讚防疫成效，不過關於台灣是否能參加今年世界衛生大會則說非其權責，由會員國決定。圖為世界衛生組織。（資料照／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期接連遭受美國總統川普砲轟的世界衛生組織（WHO）18日改口對台稱讚防疫成效，不過關於台灣是否能參加今年世界衛生大會（WHA）則說非其權責，由會員國決定。 (中時電子報) #WHA #WHO #防疫 #大會 也許您會感興趣 推薦閱讀 農民暖心響應 送茶包挺防疫 04:102020/04/14 地方新聞 因應歐美返台檢疫 國內備妥防疫旅宿 14:392020/04/14 生活 防疫旅館衝破6千間 新北、桃園最多 14:452020/04/14 生活 18日起從歐美返國 家有3類人一律住防疫旅館 14:462020/04/14 生活 防疫舞曲來了 嘉義IN病毒OUT 04:102020/04/15 地方新聞 防疫旅館需求恐暴增 桃園已盤點完成 10:342020/04/15 生活 《產業》防疫商機 台灣經貿網流量飆高 10:002020/04/16 財經 蝦皮購物獻上感謝 贈衛福部防疫人員2百萬購物金 15:572020/04/16 科技 慰勞員警防疫 徐耀昌贈獎勵金 04:102020/04/17 地方新聞 雲縣住宿機構防疫演練 無可挑剔 04:102020/04/18 地方新聞 國際熱門新聞 陸新規恐讓美醫療人員遭殃 美請求陸了 - 國際 川普推特提台灣通報證據 三連嗆WHO - 時事 美暫停金援世衛 這個國家擬加碼捐款四倍 - 國際 驚！全球瘋搶手套抗新冠 醫揭3大錯誤 - 國際 川普追擊 指陸新冠死得遠比美還多 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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