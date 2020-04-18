李明依日前驚傳罹患甲狀腺癌，緊急入院動手術，出院第2天仍一如往常竟直奔電台上班，回憶起當時得知罹患甲狀腺癌，告知兒子時竟被問「妳會死嗎」？而經過這次罹癌，也讓她意識到該好好照顧自己的身體。

根據《聯合報》報導，李明依是在下班返家途中，接到醫院來電告知罹患甲狀腺癌，而且還是惡性腫瘤，讓她當下頭皮發麻，整理好思緒告知兒子時，兒子第一句話就是問她「那，妳會死嗎」？接著上網查詢甲狀腺癌相關資料，看了醫學相關內容後才放心不少，如今已經動完手術出院休養，不過後續還要接受化療，雖然喉部留下一道5公分傷口，但復工上班後聲音依舊宏亮，讓她直呼「聲音比以前好很多，不再那麼啞了」。

不過開刀住院期間，正好碰上新冠肺炎疫情，醫院規定不能探病，讓李明依因為獲得充分休息，面對這次突如其來的病情，她則樂觀表示應該是上帝給的警訊，在暗示必須好好調整作息和飲食。

(中時電子報)