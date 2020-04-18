台灣本週出現3次零新增確診，相當振奮人心，不少業者也祭出優惠慶祝，而中央防疫中心顧問小組召集人張上淳也在節目中揭曉，台灣防疫有成的基本功，民眾警覺性高很早就戴上口罩、勤洗手和噴酒精。

財信傳媒董事長謝金河在東森新聞台「老謝看世界」的節目上，邀請到中央防疫中心顧問小組召集人張上淳和台耀執行長楊志平對談。謝金河指出，張教授從2003年起，參與抗SARS團隊作戰到現在，台灣的防疫團隊在SARS打下很好的基礎，這也是台灣能在此次的防疫大作戰，獲得全世界好評的主因之一。

謝金河也說，每天的疫情記者會報告，也不知不覺吸收到很多防疫新嘗試，連自己的孩子都是張教授的粉絲。而本週三度出現零確診的捷報，真得讓人很開心。

對此，張上淳表示，台灣防疫有成的基本功，其實是國人的警覺性很高，大家從很早開始就戴上口罩，也勤洗手、噴酒精。

張上淳並指出，新冠肺炎在台灣的確診病例數量較少，相對起來國人沒有抗體，因此未來疫苗的研發對台灣非常重要。蔡總統上週親訪旭富，也是對旭富生產奎寧原料藥的加持。而這次台灣國衞院、中研院及業者台耀、高端疫苗都大力投入疫苗研發。

謝金河也指出，昨晚主力研發Remdesivir的Gilead Science股價盤後大漲逾10%，似乎是給瑞德西韋的研發打出一劑強心針。

(中時電子報)