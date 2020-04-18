最近由韓國女星金喜愛主演的韓劇《夫妻的世界》，網路人氣超高，劇中大老婆對偷吃的老公與小三，展開絕地大復仇的劇情，讓觀眾看了直呼過癮。而大陸網路上，最近也上演真實版的《夫妻的世界》，大陸網站到處瘋傳，淘寶兼天貓總裁蔣凡的妻子，在微博公開怒嗆女網紅張大奕「最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了」的截圖，有網友看了直呼，這根本就是真實版的《夫妻的世界》！

綜合大陸媒體報導，一個暱稱為「花花董花花」網友，在微博寫下充滿怒氣的留言：「這是第一次，也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之」，並大喇喇地Tag大陸知名女網紅張大奕。不久後這名「花花董花花」網友，又發文寫下：「誰把我評論關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話」，並再次Tag張大奕，明顯衝著張大奕而來。

儘管2篇文章發布不久後都被刪除，但已經有許多網友截圖並轉傳，大陸媒體也紛紛報導。網友們看到消息後紛紛表示，「有錢人真會玩」、「刪微博沒用啦，百度騰訊都在熱搜榜，已經紅了」；而有網友更搜出張大奕的微博小號，裏頭透露她似乎有懷孕的消息，更讓部分網友們認為「這根本是真實版夫婦的世界。」

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(中時電子報)